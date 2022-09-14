6款「環保購物袋」　水墨渲染超級美、無印59元黃麻袋拎去上班也可以

記者陳美伶／綜合報導

近期因應環保政策，環保杯、環保袋的話題不斷，隨著台北市環保局宣布12月起禁用一次性塑膠杯後，居家、快時尚品牌也陸續祭出相關措施響應環保，UNIQLO在9月初宣佈停止提供紙袋；無印良品則在9／15起全面停止供應免費購物紙袋，讓「購物袋」、「環保袋」的搜尋量在近日更是大增，又以「摺疊」、「防水」、「大容量」3大設計更受歡迎。

從現在起，就自備環保袋上街，以下盤點6款特色購物袋，讓你每一次購物都擁有好心情，減少對地球的傷害。

wyllabrand 渲染打摺提袋

將經典的打摺提袋染上水墨渲染，泰國設計品牌wyllabrand以純手工製造，每款渲染的圖樣都是獨一無二，細緻打褶設計加上獨特的收據布標吊飾，兼具柔和浪漫與時尚感的環保購物袋一定要收。

▲Pleated bag Twilight Frappe，NT$555（圖／Pinkoi，下同）

Maron Bouillie 蔬菜／麵包環保托特袋

法國設計品牌Maron Bouillie以日常飲食為出發，把生活中的蔬菜、長棍麵包變成了購物袋，以等比例大小直接將食材圖樣轉印至布料上，提袋內襯則使用有機棉，特別的加長設計更方便，一般長型的蔬菜，如：蔥、芹菜、茄子等，放進袋子都會露出一大截或被壓爛，這些煩惱通通解決，帶來令人耳目一新的趣味購物袋。

EPOCHSIA Luckies水果環保購物袋

英國設計品牌Luckies則以水果為靈感，將水果的繽紛顏色注入設計，帶來精緻又吸睛的外型，可裝入高達4公斤的物品，不使用時還能把袋子摺疊起來，就會變成小巧又可愛的水果吊飾。

Junes Hombre 環保手提袋

近期網眼布提袋大受歡迎，美國環保袋品牌Junes設計出一系列可愛配色的網袋，細緻的網格堅固耐用，可承受約18公斤的重量，還會隨著使用時間越久，揹起來越柔軟，同時品牌也會將部分營收捐助至全球女性基金會，保護女性免受性別暴力的迫害。

▲Junes Hombre 環保手提袋，NT$792（圖／Pinkoi、翻攝自IG@junesbags）



IKEA KUNGSFORS 網袋

IKEA網袋從基本的米白色款，到夢幻粉、天空藍與森林綠都有，網格格子較大，裝入水果、零食剛剛好，看似小巧但容量很能塞，多數已購買的網友都給予高度好評，表示：「外型美觀很實用」、「掛在廚房也好看」，一個才99元，全部包色也不會心痛。

▲IKEA KUNGSFORS 網袋有多種顏色可選擇。（圖／記者陳美伶攝）

無印良品 黃麻購物袋

無印良品黃麻購物袋從推出後就一直是熱銷單品，簡單的黃麻顏色沒有多餘的設計，就像一塊畫布，也掀起一波DIY改造熱潮，透過簡單的手繪、拼貼，就把銅板價的麻袋升級成超有質感的手作包。部份門市也有提供刺繡的服務，目前共有A6、A4、A3、B5四種尺寸，從小廢包到大容量，上班、購物、旅遊都能搭配。







▲網友改造黃麻購物袋，升級成精品LOGO手袋。（圖／翻攝自小紅書）



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