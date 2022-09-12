專家教「疫後5大健康生活守則」　及時緩解不適更提升保護力

▲專家分享疫後5大健康生活守則，透過調整生活習慣幫助提升自我保護力。

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝unsplash、pexels

現正處於後疫情時代，防疫成為日常，除了要對自身健康狀況提高警覺，自我照護能力的培養更是重要關鍵。屈臣氏攜手旗下擁有善存、舒酸定、普拿疼等品牌的國際消費保健公司Haleon推出「自我照護」概念，並分享疫後5大健康生活守則，教大家透過簡單調整飲食與生活習慣，加強自我保護力。

＃平時「藥」準備



針對平時常出現的輕微症狀，可於家中備齊止痛藥、感冒藥、酸痛貼布等常備藥品，避免身體不適時措手不及。常備藥品能及時緩解不適等輕微症狀，遇到不清楚的藥品及保健品問題時，也可以利用屈臣氏APP，線上諮詢藥師尋求專業協助。

＃多運動促進體內循環



現今許多人生活久坐少動，常常攝取過多的熱量卻沒有足夠的消耗，平時應適當增加運動量，促進身體循環，提升免疫力。

＃營養攝取需均衡



日常飲食需注重營養均衡，尤其現代人生活忙碌，餐餐外食，或是過度節食導致營養失衡，可透過保健食品補足平常攝取不足的營養，增加保護力，幫助維持身體機能，促進健康。

＃維持生活作息規律



生活壓力、焦慮、憂鬱等心理因素都容易引起失眠，而長期睡眠不足不僅會感到疲勞，更會干擾免疫系統的健康運作，因此平時應盡量維持規律作息、保證睡眠充足早睡早起。修正作息不容易，建議可從睡前不使用3C產品開始，避免藍光刺激影響睡眠品質。

＃隨身物品常清潔



除了調整自身的飲食及習慣，生活環境也要注重清潔，定期進行家中環境消毒，搭乘大眾運輸或在公共場合停留時，更需留意手部及隨身物品的消毒，避免病菌孳生。

▲活沛多 游離型葉黃素，90粒，NT$1,450。

▲善存 3效順暢益生菌粉末顆粒，40包，NT$899。

▲DHC 維他命B群，30日份（60粒入），NT$180。

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