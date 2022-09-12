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星巴克「喵喵甜點」光看就療癒　3款植物奶飲品新上市

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記者蔡惠如／綜合報導

過完中秋準備要迎來好玩的萬聖節啦！星巴克手腳很快的超前部署，搶先在中秋節後推出第一波萬聖節話題商品，糕點與零嘴以貓咪作為主題，推出充滿療癒意像的蛋糕與軟糖新品，帶點黑色神秘的外型設計，要消費者還沒開吃就先療癒一波，另加碼3款植物奶新飲，預計從9／14起陸續上市。

▲星巴克秋季新飲。（圖／星巴克提供）▲星巴克秋季新飲。（圖／星巴克提供）

▲巧克力貓掌小蛋糕，售價65元；紫薯雙色黑貓蛋糕捲，售價110元。

▲星巴克秋季新飲。（圖／星巴克提供）

▲芋泥生乳包，售價70元。

近期星巴克推出最新糕點商品與飲品，其中也開始為10月份的搞怪萬聖節做準備，包括以可愛貓掌為造型，用巧克力奶油磅蛋糕為主體的「巧克力貓掌小蛋糕」，還有採用竹炭戚風蛋糕，捲入地瓜奶油餡，最後擠上條狀紫薯泥，飾以貓耳造型巧克力片的「紫薯雙色黑貓蛋糕捲」，另加碼用芋泥及生乳雙餡加上眼睛飾片，逗趣十足的「淘氣芋泥包」的造型蛋糕，都悄悄地捎來節慶氣息，9／14正式開賣。

▲星巴克秋季新飲。（圖／星巴克提供）

▲貓咪軟糖罐售價420元，預計9／21上市。

此外，還有外盒以貓咪做造型的「貓咪軟糖罐」，遠遠就可以看到超可愛的提罐，提把有立體的貓咪形狀，兩個大大的可愛雙眼超有萬聖節風，內含天然果汁製成的軟糖也是貓咪造型的喔！口味包括「酸甜西瓜」與「草莓」各一包，售價420元，此軟糖罐商品預計於9／21開賣。

▲星巴克秋季新飲。（圖／星巴克提供）▲星巴克秋季新飲。（圖／星巴克提供）

▲冰熱燕麥可可瑪奇朵，售價160元起。

針對星巴克的主力飲品，9／14也推出以植物奶系列為主角的新系列飲品，包括以經典義式濃縮咖啡，加上口感醇厚的燕麥奶，點綴香甜可可糖醬的「燕麥可可瑪奇朵」；搭配黃金烘焙濃縮咖啡、黑糖風味糖漿與些微肉桂粉後，再覆上燕麥奶的「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」，兼具細緻的輕甜與冰涼清爽的口感，在北美很受歡迎，還有用濃醇燕麥奶加入黑糖風味糖漿，最後擠上巧克力風味的鮮奶油與摩卡醬的「黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂」，讓喜歡植物奶的民眾有更多選擇。

▲星巴克秋季新飲。（圖／星巴克提供）▲星巴克秋季新飲。（圖／星巴克提供）

▲（左）冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡，售價145元起；（右）黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂，售價145元起。

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