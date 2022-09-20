說．流行／Gigi Hadid居家跑趴都穿「羊絨針織衫」　自創品牌一定要認識

▲Gigi Hadid以羊絨與針織為主軸的自創品牌 Guest In Residence誕生。（圖／翻攝自Gigi Hadid IG）

記者鮑璿安／專題報導

超模開創個人品牌副業雖然不是新鮮事，不過吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）所主導的「Guest In Residence」剛成立就獲得廣大網友關注，在她高知名度背後，產品獨特性更是關鍵，她選擇以經典耐穿的針織、喀什米爾材質為主軸設計日常單品，證明時髦可以是舒適、平易近人的。

Gigi Hadid籌備的個人針織品牌「Guest In Residence」在今年9月正式與大家見面，這並非她首次展現設計功力，4月時她才與好友Francesca Aiello共同打造聯名比基尼系列，以客座設計師身份，將兩人的兒時回憶注入居家服和泳衣單品上，當時就看得出Gigi Hadid對時尚的野心，並非只在伸展台上。

在接受外媒訪問時，Gigi Hadid聊到對於Guest In Residence的創業初衷，坦言建立個人品牌一直是她的生涯規劃之一，尤其是她在2年前產下愛女Khai，以母親角色為出發點，她希望「創造出色彩有趣但又足夠經典的作品，可以超越幾代人並且可以傳承下去。」

只是為何是羊絨針織品項？Gigi Hadid表示：「多年來，我一直在想把什麼樣的產品推向世界，我想到了羊絨，並且想了解為何一件標榜 100% 羊絨的毛衣可以賣到90 美元至3,000 美元。」眾所周知羊絨材質價差之大，在精品市場更是遙不可及的，這促使Gigi Hadid試圖打造中價位、日常的羊絨單品。

Guest In Residence的首個系列以21 種主要款式和多種配色組成，為不同年齡層、多元膚色族群提供連帽衫、圓領衫、開衫等日常單品，用以來自內蒙古的喀什米爾，如同第二層肌膚般貼合，傳遞極致的舒適感受，系列價格則定在 195 至 395 美元之間（約台幣6千元至1萬2千元上下），Gigi Hadid認為「鼓勵人們投資他們的衣櫥，而不是浪費」這件事很重要。

▲Gigi Hadid 示範針織衫與馬甲的絕妙組合。（圖／路透）

聊完Guest In Residence的成立故事，那麼針織單品離開居家場所究竟要如何搭配？Gigi Hadid親自示範了幾套時髦Look，她穿著品牌的亮粉色鈕扣襯衫，外搭一件Chloé vintage 2001年緊身胸衣，手拎 Miu Miu 包款展現超模等級穿搭功力；或將橘色針織衫以中空方式與撞色長褲相佐，演繹時下正夯的Y2K風格，證明流行和經典是相輔相成的。

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