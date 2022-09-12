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潤娥遊走危險性感邊緣　深V裝絕配尖刺珍珠

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▲▼ 少女時代 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥在少女時代新專輯的造型非常搶眼，搭配TASAKI最新上市的danger系列珠寶。（圖／翻攝yoona__lim IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團少女時代睽違5年全員回歸，推出第7張正規專輯《FOREVER 1》，獲得廣大迴響，成員們無論在MV的華麗服裝，或是上節目宣傳的穿搭，都輕鬆展現性感又霸氣的女神氣場，讓人看了目不暇給的造型不乏一線名牌精品，人氣很旺的潤娥即戴著日本珠寶品牌TASAKI最新上市的danger系列珠寶上陣，為向來甜美的她增添酷味。

▲▼ 少女時代 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥扮相華麗，戴珍珠頸鍊與TASAKI danger珍珠手環。（圖／翻攝yoona__lim IG）

▲▼ 少女時代 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥戴的TASAKI danger珍珠黃K金手環，89,500元。（圖／TASAKI提供）

潤娥近期因作品齊發，聲勢大漲，不僅戲劇《黑話律師》熱播中，與玄彬主演的電影《機密同盟2》也已上映，她也與少女時代團員合體發行新專輯，天天搶攻媒體版面。她在新歌MV中以性感黑蕾絲裝飾紅色深V洋裝，搭配珍珠頸鍊與TASAKI巧妙結合K金尖刺與珍珠的danger系列手環吸睛；徐玄與太妍也都選戴TASAKI珠寶入鏡，時髦的珍珠款式成為她們的心頭好。

▲▼ 少女時代 。（圖／翻攝IG）

▲少女時代睽違5年回歸推出新專輯，潤娥（左）穿白色迷你裙搭施華洛世奇項鍊上節目打歌。（圖／翻攝girlsgeneration IG）

▲▼ 少女時代 。（圖／翻攝IG）

▲潤娥搭配的施華洛世奇藍色Millenia項鍊，18,000元。（圖／施華洛世奇提供）

另一好搭配的首飾為奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski），特別是深具分量且顏色選擇豐富的Millenia項鍊最受少女時代成員喜愛，潤娥與Sunny上節目打歌時，隊長太妍、潤娥與Sunny分別依照服裝色系搭配粉色、藍色或紫色的Millenia項鍊，繽紛色彩與閃亮亮設計在舞台上相當出色。

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關鍵字：

潤娥, Swarovski, 施華洛世奇, TASAKI

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