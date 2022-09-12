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4個清洗內衣須知　太常洗反而不ＯＫ

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▲女性,內衣,性感。（圖／unsplash）

▲清洗內衣有4要點要注意。（圖／取自pixabay、pexels、unsplash，以下同）

編輯／借借

女性貼身的內衣不能不洗，但其實也不能太常洗，不然過多次的清潔其實容易導致變形，影響內衣使用壽命與保存，但內衣的洗滌方式確實跟一般衣物不同，此外也並不一定非要手洗不可，以下4個內衣清洗小知識，看你做對了幾件事。

▲▼ 女大生七年沒穿內衣。（示意圖／翻攝自Pixabay）

清洗頻率取決穿的次數
內衣何時應該清洗，應從穿著它的次數決定，每件內衣約穿到3至6次就要清洗，有時甚至可以把內衣反著穿，避免彈性疲乏，當然若天熱流得一身大汗等狀況，當然就要即刻清洗。

▲穿著3至6次就要進行內衣的清洗。

內衣不一定要手洗
手洗確實對於內衣保存會較好，但也不一定必須要嚴守手洗的規定，真的很懶的話洗衣機也可以代勞，但若你的內衣單價高或是材質上較為脆弱，想延長它的使用壽命還是手洗為佳。

▲材質較脆弱的內衣還是盡量手洗為佳。

手洗其實很簡單
洗法輕柔的內衣其實手洗不需一般衣服那樣費力，只需準備貼身衣物洗滌劑，浸在水盆裡面一陣子，之後輕輕搓揉就清潔完成，再用乾淨的毛巾吸乾晾起即可。

▲▼內衣,胸部。（圖／翻攝自免費圖庫／pexels）

▲手洗內衣沒有這麼難。

避免掛在肩帶上晾乾
要晾乾內衣時應以內衣中央為基準吊掛，不要用肩帶支撐晾起，不然肩帶會失去彈性，並導致整件內衣變形，此外，內衣千萬不能烘乾。

▲▼內衣,胸罩。（圖／pixabay）

▲晾乾不要用肩帶來支撐。

關鍵字：

洗內衣, 內衣, 衣物保養, 女性內衣

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