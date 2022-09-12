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ROSÉ寵愛犬同戴Tiffany　宋慧喬抱狗寶貝兼曬蜜大腿

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▲▼ Rose Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ放假與愛犬膩在一起，Tiffany首飾不離身。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK魅力橫掃全球，4位成員宣傳新歌、出席活動等工作行程滿檔，難得放假就想賴在家，ROSÉ曬出與愛犬Hank在沙發上打滾、抱抱與親吻的照片就是最好證明，不過放鬆時刻她與狗狗依然很時尚，全戴她代言的Tiffany & Co.商品入鏡了。

▲▼ Rose Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲▼ Rose Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ愛屋及烏，Hank的頸圈也出自她代言品牌Tiffany。（圖／翻攝roses_are_rosie IG）

ROSÉ是Tiffany最稱職的代言人，無論是公開場合或日常生活總是Tiffany珠寶不離身，最常戴的是傳奇設計師Jean Schlumberge創作的sixteen stone鑲鑽戒指，這回與愛犬Hank在家拍生活照，則戴上品牌最新的掛鎖造型Lock 18K白金與黃金鑲鑽手鐲，Hank脖子上則戴著Tiffany Blue頸圈與心型吊牌鍊子，牠一臉淡定的模樣可愛極了。

▲▼ Rose Tiffany 。（圖／翻攝IG）

 

▲ROSÉ戴的Tiffany Lock 18K白金與黃金鑲鑽手鐲，384,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ Rose Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲ROSÉ最常戴Tiffany Schlumberger® sixteen stone鑲鑽戒指，380,000元。

女星宋慧喬也是愛狗出名，近日她穿著短褲一派輕鬆，大露美腿與愛犬Ruby一起坐在草地上享受悠閒時光；而她身為FENDI南韓代言人，不僅全身上下少不了品牌最新服裝與包款，品牌也寵愛她的寶貝狗，曾送上FENDI FF Logo寵物衣、要價81,000元的寵物旅行袋，讓她開心po網謝謝品牌貼心。

▲▼ Rose Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬與愛犬Ruby在草地上享受悠閒時光。（圖／翻攝kyo1122 IG）

▲▼ Rose Tiffany 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬曾收到FENDI送她狗狗的寵物衣與寵物旅行袋。（圖／翻攝kyo1122 IG）

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關鍵字：

ROSÉ, Tiffany, 宋慧喬, FENDI

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