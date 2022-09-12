沉浸在療癒花香！最新「玫瑰保養」盤點，讓你散發香香氣息

記者曾怡嘉／綜合報導

女生總難抗拒玫瑰魅力，當日常保養結合玫瑰香氛更是讓人療癒，盤點玫瑰保養新品，各個有話題，一起來了解。

▲Jurlique 2022玫瑰護手霜·花露漫舞限定版，75ml，1,200元。

外盒以5色彩蝶象徵來自茱莉蔻澳洲自家農場的5大活機玫瑰，集結大馬士革玫瑰、法國玫瑰、犬薔薇、百葉薔薇以及重瓣玫瑰5大高效補水滋養能量，利用晨露初採玫瑰的底蘊，成就了層次豐富的玫瑰香調。

▲Dior 精萃再生玫瑰賦活乳霜，50ml，14,000元。

以珍稀的岡維拉玫瑰花瓣萃取、高效修護能量的玫瑰花液萃取與全新注入的兩大醫美胜肽，完美打造玫瑰胜肽複合物，使肌膚膨潤有感。

▲BIO UP 科美研 極萃賦活全能撫紋霜，50g，3,680元。

結合法國巴卡拉黑玫瑰精萃、專利CTX瑞士胜肽複方、雞尾酒專利配方合成高階抗老配方，幫助提高肌膚對外屏障能力，全面對抗肌膚老化問題。

▲APZ ROSE初生沐浴慕斯—浪花聯名款，780元。

APZ 與浪花花藝聯名合作，推出ROSE 初生浪花聯名款沐浴慕斯，透過浪花花藝主理人陳艾琳對氣味的聯想與構思，發展出全新的聯名手繪設計新裝。

▲SABON 大馬士革玫瑰珍顏浴，60g ，1,480元。

以死海礦鹽和大馬士革玫瑰乾燥花瓣蒸氣活絡循環，打開毛孔排出深層髒汙，使肌膚與臉部線條更加緊實，也讓臉部與心靈立即放鬆。

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