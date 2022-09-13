說・流行／日本女生搶穿這雙「泡泡球鞋」　grounds甜帥風IG火紅

記者王則絲／台北報導

最近有一雙設計前衛的厚底「泡泡球鞋」，在日本女生們之間火紅起來，超巨型的氣墊大底看起來就像泡泡一樣療癒，越來越多穿搭型人都搶著穿上，不過這雙甜帥「泡泡球鞋」並不是大家熟悉的運動品牌所推出，而是來自日本的小眾鞋履品牌grounds。

▲grounds主理人坂部三樹郎（Mikio Sakabe）（右）。（圖／翻攝自grounds）



grounds由知名設計師坂部三樹郎（Mikio Sakabe）主理，坂部三樹郎同時還擁有同名時裝品牌MIKIO SAKABE。grounds原名為Giddi Up，原是在與電商合作的情況下另推出的支線球鞋品牌，2019年改名為grounds，推出了一款大氣墊的球鞋而廣受歡迎，雖然有人認為grounds的氣墊球鞋設計就像是在仿效NIKE經典的Vapormax系列，但時至今日，依然是潮人們常見的街拍單品。

▲grounds的泡泡球鞋推出非常多種配色。（圖／翻攝自IG@grounds.official）



grounds的球鞋顯然是被BALENCIAGA所帶起的「老爹鞋」風潮影響而誕生，但比起當時各家品牌一窩蜂推出的「老爹鞋」，grounds更輕盈、且設計上更多的是前衛未來感。

grounds經典的JEWELRY系列說實話的確像是NIKE Vapormax的進化版，一塊一塊加厚的氣墊中底，變得更為吸睛；近年新推出的MOOPIE系列則是把氣墊又再巨大化了，把鞋底變得像泡泡一樣，視覺上更前衛、衝擊，但也更受到潮人們的喜愛，極厚底的設計同時還增強了修身的效果，透明感的泡泡底上，銜接針織坑紋的鞋面，並強調穿著時的舒適腳感。

看看IG上穿搭潮人們的示範，不論是街頭元素風格，還是搭配仙氣的洋裝，穿上一雙grounds便能營造出一種甜辣氛圍，最近grounds還有推出瑪莉珍版本的JEWELRY鞋款，穿起來更具古靈精怪的少女感，也很適合與時下流行的Y2K風做混搭。

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