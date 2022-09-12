中秋烤肉月餅吃太多？營養師大推「9種補救食物」　解油膩不發胖

▲營養師推薦節日大餐後可幫助平衡、補救的首選9種食物。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

開心的中秋連假期間，你也吃了不少月餅、烤肉大餐嗎？覺得好罪惡、好油膩有負擔？知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就建議，節日大餐後的飲食上可以做些調整，基本上大原則就是減少用油及含鈉量，增加膳食纖維及維生素攝取，他也進一步分享大魚大肉後可以幫助平衡的9種食物首選，幫你補救一下。

＃蛋白質補充食材1：雞蛋



雞蛋是最常見補充蛋白質的食物，輕鬆補充蛋白質，簡單的烹調方式就很好吃。

＃蛋白質補充食材2：豆製品



相較於一般肉品，植物性蛋白的豆製品較清爽，脂肪也較少，中秋節肥肉吃多了，節後不妨改吃豆製品試試看。

＃蛋白質補充食材3：豆漿



通常烤肉後幾天，都會很懶得吃肉，建議可以用喝的，像是豆漿就是不錯的選擇，可以快速補充蛋白質。

＃蛋白質補充食材4：雞胸肉



雞胸肉是健身人最愛吃的食物，蛋白質含量豐富，好吃不油膩，中秋烤肉吃太油，節後可改吃雞胸肉。

＃補充維生素C的3大食材



維生素C具抗氧化作用，適時地補充非常重要，而維生素C含量高的食材包含芭樂、柑橘類、奇異果等。

＃優酪乳&無糖茶飲



在日常飲品的選擇上，蕭瑋霖建議首選優酪乳與無加糖茶飲。優酪乳除了有乳品的營養外，還含有益生菌，可以幫助消化；而烤肉時應該有不少人都習慣配飲料，無糖茶飲是很好的選擇，清爽解油膩，並減少糖攝取。

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