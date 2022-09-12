盤點楊冪金句讓人瞬間清醒：低頭認錯和改正錯誤並不丟人

▲楊冪的正能量獲得網友青睞。（圖／翻攝自IG/yangmimimi912）

記者曾怡嘉／綜合報導

大陸女星楊冪今（9/12）迎來36歲生日，被網友譽為「人間清醒」的她，只要開口字字金句，她不只是有美貌，更讓自己活得漂亮，若你總被別人的言語影響，不妨聽聽她的人生金句，會帶給你很多體悟。

#我的人生格言中，有一句話很重要，就是「極度的坦誠就是無堅不摧」，因為我很坦誠，所以很多東西都擊不垮我，我坦承面對自己的慾望也好、失敗也好、或是我的優點也好。



#腳底下有陰影，是因為正面對太陽，因為你正在看著太陽，你就不要去管身後的影子。



#我相信每個人都會遇到不好的事情、負面的情緒，比如說我微博那麼多年，我從沒拉黑過任何人，黑名單沒有用過，也沒有關過評論。別人懟我，我也不會懟回去，任何一個給你留言的人，他是你草船借來的箭，你應該感謝每個想罵你的人，你就等東風一吹的時候再說吧！

#這樣東西不會成為你生活中重要的部份，你不是為了言論而活著，你要知道自己在做什麼，如果別人批評你的東西是對的，你要記得改正，低頭認錯和改正錯誤不丟人。

#有些罪，遭一下也沒啥，因為我就是這樣成長起來的，失敗對我來說習以為常。

#雖然很多人說自己是人間清醒，但未必真的清醒，那我覺得真正清醒的，都是在努力活著的人。

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