跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍

▲近來跳繩運動很夯，能幫助全身均勻瘦。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

想擁有完美曲線，光是靠控制飲食還不夠，必須動起來才能事半功倍，但是現代人生活忙碌且空間有限，究竟做什麼運動最燃脂呢？跑步才排第四，燃脂運動Top 5一次公開！

#第5名 騎腳踏車

提早幾站下捷運，換上腳踏車不僅環保，更能燃脂瘦身，數據指出騎車10分鐘可以消耗37-56大卡，騎車和跑步相比對膝蓋損傷較少，更能強健心肺功能。

#第4名 跑步

跑步是不少人運動首選，不需準備任何東西，隨時就能跑起來，跑步不僅能鍛鍊全身肌肉，也能加強心肺功能，更能強健骨骼的強度和密度。

#第3名 爬樓梯

平時可以少搭電梯以爬樓梯代替，爬樓梯能夠增加關節靈活性，同時能促進血液循環，同時爬樓梯也能帶動腹部震動，同時增加腸胃蠕動，使排便更為順暢。

#第2名 游泳

不少女星都靠游泳維持漂亮曲線，游泳屬於全身性運動，能使身材變得更勻稱，且在水中運動需克服更大阻力，因此燃脂效果更為顯著。

#第1名 跳繩

數據指出，跳繩10分鐘能消耗93大卡，跳繩能鍛鍊到全身肌肉，針對下半身贅肉的塑型效果好，更能鍛鍊手臂線條，是有氧運動的第一名。

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