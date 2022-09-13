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艾美獎／Zendaya穿VALENTINO黑裙氣場太強！《十八禁》辣妹也走宮廷風拼了

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▲第74屆艾美獎頒獎典禮 。（圖／路透）

▲第74屆艾美獎頒獎典禮 ，千黛亞（Zendaya）華麗登場。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

第74屆艾美獎頒獎典禮於台灣時間今（13日）上午舉行，其中最年輕視后千黛亞（Zendaya）再次憑藉人氣校園影集《高校十八禁》入圍劇情類最佳女主角，稍早她終於步上紅毯，此次選擇VALENTINO純黑色系禮服，具有氣勢的寬裙襬加持為她打造驚人氣場。

▲第74屆艾美獎頒獎典禮 。（圖／路透）

▲第74屆艾美獎頒獎典禮 。（圖／路透）

▲千黛亞以VALENTINO特別訂製黑色禮服為戰袍，配戴 Bulgari 珠寶加持 。（圖／路透）

千黛亞手握VALENTINO品牌代言，此次以品牌特別訂製黑色禮服為戰袍，配戴 Bulgari 珠寶加持，雖然安全牌色系在今晚一票女星中不算是大膽嘗試，但裙裝用以平口剪裁遊走出俐落肩線，加上腰間的蝴蝶結點綴增添夢幻氣息。此外，上緊下寬的裙襬收尾成為亮點，對比出戲劇效果，千黛亞最後到了定點擺拍，雙手率性插口袋很加分，搭配上獨特的復古妝髪造型，展現極致巨星氣場。

▲第74屆艾美獎頒獎典禮 。（圖／路透）

▲第74屆艾美獎頒獎典禮 。（圖／路透）

▲席德妮史威尼（Sydney Sweeney）Oscar de la Renta宮廷風造型很吸睛 。（圖／路透）

同劇演員席德妮史威尼（Sydney Sweeney）首次入圍艾美獎就獲得劇情類最佳女配角、迷你影集／電視電影最佳女配角2項提名，她換上來自Oscar de la Renta宮廷風深U禮服，用以盛開的刺繡花瓣襯托，再加入了裙撐輔助輪廓，與千黛亞有異曲同工之妙，打造華麗曲線。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

艾美獎, 千黛亞, Zendaya, 席德妮史威尼, Sydney Sweeney

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