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艾美獎／鄭浩妍美腿一伸突圍　李政宰牽「南韓第一名媛」放閃

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▲▼魷魚遊戲 。（圖／路透社）

▲《魷魚遊戲》團隊一同出席艾美獎。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

第74屆艾美獎今台灣時間上午於洛杉磯登場，南韓夯劇《魷魚遊戲》以史上首部非英語劇入圍之姿，強勢問鼎最大獎戲劇類影集，男主角李政宰將挑戰艾美獎視帝寶座，鄭浩妍（鄭好娟）與吳永洙則分別入圍戲劇類女配角與男配角獎項，三人與同劇的朴海秀、導演黃東赫今盛裝出席艾美獎，團隊合體拍照時，名模出身的鄭浩妍穿開高衩禮服，美腿一伸立刻吸走目光。

▲▼ 魷魚遊戲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獲戲劇類女配角提名的鄭好娟，穿LV開岔禮服露美腿。（圖／美聯社）

鄭浩妍因《魷魚遊戲》爆紅後成為LV（Louis Vuitton，路易威登）品牌大使，出席艾美獎盛會選穿品牌綴滿橘、綠、灰織帶與亮片的禮服，左側開岔設計讓她盡顯名模長腿優勢，她同時在髮型上做變化，微捲的短髮於至中別上與服裝相呼應的亮片髮飾，顯得活潑俏麗，拎著黑色迷你小包更加俏皮。

▲▼ 魷魚遊戲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政宰穿Gucci訂製鉚釘正裝，與千金女友林世玲牽手甜蜜出席。（圖／美聯社）

角逐視帝的李政宰，則身穿代言的Gucci訂製正裝帥氣亮相，西裝領與口袋均以鉚釘飾邊，在男星非黑即白的正裝之中成功突圍，時髦極了，他牽著交往多年的大象集團千金女友林世玲一起參與盛會，兩人十指緊扣甜蜜放閃，林世玲不負「南韓第一名媛」封號，漂亮穿搭不輸女明星們。

關鍵字：

艾美獎, 鄭浩妍, 鄭好娟, 魷魚遊戲, 李政宰

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