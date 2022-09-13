艾美獎／「二代蜘蛛人」化身白馬王子　190公分「最帥殭屍」使出長腿碾壓

▲安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）化身白馬王子亮相艾美獎紅毯。（圖／翻攝自IG@televisionacad）



記者王則絲／外電報導

第74屆艾美獎（Emmy Awards）於台灣時間13日早上舉行，大家期待的紅毯盛會也正如火如荼進行中，現場除了女星們爭相比美，男星們也不甘示弱，「二代蜘蛛人」安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）化身白馬王子亮相，「最帥殭屍」尼可拉斯霍特（Nicolas Hoult）則是選以復古的喇叭褲造型，憑藉190公分高挑身形下的驚人長腿輾壓其他男星。

▲安德魯加菲爾德穿著ZEGNA白色西裝造型。（圖／達志影像／美聯社）



安德魯加菲爾德以影集《天堂的旗幟下》（Under the Banner of Heaven），入圍本屆艾美獎最佳迷你影集或電視電影男主角獎項，頒獎典禮上，他跳脫一般黑色燕尾服的男性典禮造型，而是穿著ZEGNA的成套白色西裝出席，稍微敞開的襯衫領口少了拘謹態度、多了休閒率性，圓框墨鏡與手上的OMEGA腕錶則成為他的型男配件。

尼可拉斯霍特以《殭屍哪有這麼帥》、《X戰警》爆紅，今回他以《凱薩琳大帝》（The Great）入圍最佳喜劇類影集男主角獎項，他同樣不走傳統無聊黑西裝路線，選了一套DIOR的斜襟短版西裝搭配喇叭褲管西裝褲，更加凸顯他的長腿優勢，當他獨自單拍時還看不太出來，但場內他與安德魯加菲爾德合影時，很明顯的一雙驚人長腿直接輾壓。

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