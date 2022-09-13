艾美獎／《創造安娜》女星GUCCI禮服曬白皙肚皮　迷幻厭世臉比美

記者鮑璿安／外電報導

以《創造安娜》走紅的28歲女星茱莉婭加納（Julia Garner），稍早憑藉《黑錢勝地》成功抱回第74屆艾美獎「最佳劇情類影集女配角」，她今（13日）造型選擇GUCCI最新Cosmogonies系列禮服為戰袍，巧妙開出腹部鏤空圖案，果然氣勢驚人。

▲茱莉婭加納以GUCCI最新Cosmogonies系列禮服步上艾美獎紅毯 。（圖／AP）

茱莉婭加納今以GUCCI最新Cosmogonies系列禮服步上紅毯，耀眼的花瓣刺繡圍繞肩頸以及裙身，打造出復古魅惑感，最大亮點就屬不按牌理出牌的「鏤空圖案」，在緊身剪裁中開出菱形，使得腰間巧妙增添了穿透感，讓這身服裝多了一些神秘色彩。當然，茱莉婭加納短捲髮以及眼妝也很加分，為她招牌的厭世感增色。

▲瑞秋布羅斯納安換上美國設計師品牌Pamella Roland長版紫色裙裝 。（圖／AP）

同樣選擇花瓣禮服的還有瑞秋布羅斯納安 (Rachel Brosnahan)，她以《漫才梅索太太》（The Marvelous Mrs Maisel）角逐喜劇類最佳女主角獎，此次換上美國設計師品牌Pamella Roland長版紫色裙裝，搭配上立體蕾絲珠飾裝點出花瓣效果，而中間的大深V在甜美中彰顯火辣氣息，襯托出瑞秋布羅斯納安的姣好身材，成為這次艾美獎紅毯的破尺度造型之一。

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