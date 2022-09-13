艾美獎／鄭浩妍髮型飄「韓味」，千黛亞公主風捲髮青春洋溢

記者曾怡嘉／外電報導

第74屆艾美獎紅毯星光熠熠，女星們不只比妝髮造型，更比氣場，其中入圍戲劇類女配角的南韓演員鄭浩妍，妝髮簡單大方卻藏韓風，而最年輕視后之稱的千黛亞（Zendaya）優雅公主風髮型，盡顯立體五官，完全嶄露青春優勢。

▲南韓女星鄭浩妍髮型有濃濃韓味。（圖／達志影像/美聯社）

模特兒出身的鄭浩妍，一身亮片禮服大秀美背和美腿，髮型上的亮片髮飾不只和禮服呼應，髮飾別的位置更是藏了韓風巧思。微彎的瀏海上方搭配著花朵亮片髮飾，像極了韓式古裝片中的公主髮髻，可說是復古融合現代的最佳示範。

▲（圖／達志影像/美聯社）

她的妝容重點則放在肌膚和眼妝，薄透底妝呈現原有肌膚光澤，則是用粗黑眼線強調眼部輪廓，唇妝近乎裸色，展現東方美感。

▲千黛亞公主風造型近乎滿分。（圖／路透）

而再憑《高校十八禁》入圍劇情類最佳女主角的千黛亞（Zendaya），成功把黑色禮服穿出青春洋溢感，她臉上妝容細節可不少，立體感眉毛和纖長睫毛帶出五官優勢，而唇頰部份則選擇珊瑚粉，不僅能襯托膚色更顯年輕氣息。

▲（圖／路透）

她的公主風髮型完美露出額頭，搭上下擺鬆厚的波浪捲度，和身上黑色禮服搭得恰到好處，完全撐得起她的超寬裙襬，整個人氣場十足。