fb ig video ETtoday search mobile

艾美獎／鄭浩妍髮型飄「韓味」，千黛亞公主風捲髮青春洋溢

>

記者曾怡嘉／外電報導

第74屆艾美獎紅毯星光熠熠，女星們不只比妝髮造型，更比氣場，其中入圍戲劇類女配角的南韓演員鄭浩妍，妝髮簡單大方卻藏韓風，而最年輕視后之稱的千黛亞（Zendaya）優雅公主風髮型，盡顯立體五官，完全嶄露青春優勢。

▲▼ 魷魚遊戲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓女星鄭浩妍髮型有濃濃韓味。（圖／達志影像/美聯社）

模特兒出身的鄭浩妍，一身亮片禮服大秀美背和美腿，髮型上的亮片髮飾不只和禮服呼應，髮飾別的位置更是藏了韓風巧思。微彎的瀏海上方搭配著花朵亮片髮飾，像極了韓式古裝片中的公主髮髻，可說是復古融合現代的最佳示範。

▲▼《魷魚遊戲》劇組艾美獎紅毯，李政宰、朴海秀、鄭好娟、吳永洙。（圖／達志影像／美聯社）

▲（圖／達志影像/美聯社）

她的妝容重點則放在肌膚和眼妝，薄透底妝呈現原有肌膚光澤，則是用粗黑眼線強調眼部輪廓，唇妝近乎裸色，展現東方美感。

▲第74屆艾美獎頒獎典禮 。（圖／路透）

▲千黛亞公主風造型近乎滿分。（圖／路透）

而再憑《高校十八禁》入圍劇情類最佳女主角的千黛亞（Zendaya），成功把黑色禮服穿出青春洋溢感，她臉上妝容細節可不少，立體感眉毛和纖長睫毛帶出五官優勢，而唇頰部份則選擇珊瑚粉，不僅能襯托膚色更顯年輕氣息。

▲第74屆艾美獎頒獎典禮 。（圖／路透）

▲（圖／路透）

她的公主風髮型完美露出額頭，搭上下擺鬆厚的波浪捲度，和身上黑色禮服搭得恰到好處，完全撐得起她的超寬裙襬，整個人氣場十足。

關鍵字：

艾美獎, 鄭浩妍, 千黛亞, Zendaya

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍

常喝瓶裝水累積「環境賀爾蒙」恐致肥　多吃8種食物排毒抗發炎

常喝瓶裝水累積「環境賀爾蒙」恐致肥　多吃8種食物排毒抗發炎

4個清洗內衣須知　太常洗反而不ＯＫ

4個清洗內衣須知　太常洗反而不ＯＫ

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線 天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交 太妍、IU都剪了「Border cut」　髮尾層次秒瘦臉，長中短髮都適合 史上最年輕球王的勞力士太夯！　黑面Daytona超定價才搶得到 楊冪慶祝36歲、出道20年美圖大放送！加碼私服小背心洩傲人身材 吃水煮餐減肥很健康？營養師曝6大壞處　小心皮膚變差還容易餓 星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面