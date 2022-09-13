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艾美獎／賽琳娜遲到沒拍到紅毯照！露背削肩白裙洩「隱密刺青」

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▲Selena Gomez。（圖／路透）

▲賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）以頒獎人身份出席第74屆艾美獎頒獎典禮。（圖／路透）

記者王則絲／外電報導

第74屆艾美獎（Emmy Awards）於台灣時間13日早上舉行，小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）以頒獎人身份出席本屆頒獎典禮，不過她卻遲到錯過了紅毯背板的拍攝時間，但當她步入會場，依然是以一襲削肩的白色大露背禮服驚艷全場，讓背後隱密的「玫瑰刺青」若隱若現。

由賽琳娜戈梅茲參與執行製作、演出的偵探影集《破案三人行》（Only Murders in the Building），入圍本屆艾美獎最佳喜劇類影集，雖然她本身沒有被提名表演類組，但她的同劇搭檔史提夫馬丁（Steve Martin）與馬丁肖特（Martin Short），雙雙入圍最佳喜劇類影集男主角。

▲Selena Gomez 。（圖／翻攝自IG）

▲《破案三人行》演員齊聚一堂，（左起）史提夫馬丁、賽琳娜戈梅茲、馬丁肖特。（圖／翻攝自IG@onlymurdershulu）

賽琳娜戈梅茲雖然比較晚現身，但一點也沒有讓粉絲們失望，她身穿一襲CELINE的白色亮片禮服登場，削肩的版型下在背後採用綁脖的設計，以製造大面積的露背，隱約露出她背後的玫瑰刺青（與好友Cara Delevingne的姐妹刺青），布料包覆住她前凸後翹的曲線，十分性感、優雅，尤其是耳際與手上的BOUCHERON祖母綠首飾，點綴得恰到好處，狀態滿分。

▲Selena Gomez。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜戈梅茲與卡拉迪樂芬妮的姐妹刺青。（圖／翻攝自IG@bangbangnyc）

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關鍵字：

艾美獎, Selena Gomez, 賽琳娜, 賽琳娜戈梅茲

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