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高雄夢時代打造商店街「秒飛日本」　skmpark函館菓子快閃送蛋糕

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▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

▲高雄夢時代打造日本商店街，有濃濃出國氛圍。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全球正準備迎向後疫情時代，台灣國境也慢慢朝向解封，民眾期待旅行的心情又飛揚起來，高雄夢時代近期打造日本好味商店街，集結超過30家日本在地好味道與嚴選良品，包括鯛魚燒、醬油團子都能買到，走進去就像秒飛日本；skmpark請來北海道函館菓子工坊限時快閃，有初登場新品之外，滿額還加送巧克力蛋糕。

▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

高雄夢時代「日本好味商店街」即起至9／26，現身8樓時代會館，在入口就有拉麵道神社迎接民眾，加上鳥居與賽錢箱等，充滿日式風情，集結超過30家日本風味的店舖，包含首次登場的串物專家串仟，以及台灣民眾熟悉的超人氣大眾小吃，包括有樂橫丁鯛魚燒、古賀一郎玉子串燒、深見梅商店大福蕨餅、丸善製茶抹茶冰沙與沖繩島鹽霜淇淋，另有seisuke88、MAISON BLANCHE等日式雜貨以及各式伴手禮。

▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

夢時代表示，本次「日本好味商店街」於展場特別設置商店街休憩所，以日本在地居民交流情感意象打造，要讓民眾感受道地氛圍，會員憑夢時代APP活動券頁面，加上展場當日單筆消費滿200元發票，可兌換好運扭蛋；出示APP會員卡畫面，加上展場當日累積消費滿888元發票，可兌換限量「2吋小招財貓」。而9／17也將舉辦「日本劍玉」趣味挑戰賽，有興趣的民眾可於當日至現場報名挑戰，更能感受和風氛圍。

▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

skmpark outlets近期也請來北海道知名的函館菓子工坊快閃，9／18前民眾可在此嚐到全台初登場新品「鼠鼠起司蛋糕」與「和三盆生乳捲」，另單筆消費滿1,000元，即加贈巧克力蛋糕獨享杯一份。業者表示，館內全台唯一日本授權鈴鹿賽道樂園，9／25前也祭出「秋天的第一場旅行」優惠，11項設施暢遊原價980元，特價650元；卡丁單人車兩場原價1,300元，特價1,200元。

▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

日系雜貨台隆手創館，近期也在其線上商店開賣「乳牛界精品」Niseko乳雪糕，口味包含生巧克力濃心、草莓濃心、北海道牛奶巧酥、北海道紅豆煉乳、北海道哈密瓜、北海道白色情人、北海道牛奶煉乳濃心，並祭出一箱30支1,450元免運送到家，加送會員點數1,450點優惠，點數可於下筆消費使用。

▲高雄百貨日本美食。（圖／夢時代、skmpark、台隆手創館提供）

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