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艾美獎／迷你劇視后水晶裝秀玲瓏曲線　艾兒芬妮長襬皺成一團糗爆

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▲▼ 艾美獎 。（圖／路透社）

▲亞曼達席菲德一襲Armani Privé水晶裝展現玲瓏有緻的好身材。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

第74屆艾美獎今揭曉，36歲女星亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）以《新創大騙局》擊敗在《潘與湯米》犧牲色相穿戴道具假乳上陣的莉莉詹姆斯（Lily James）等勁敵，抱走迷你影集類女主角獎；她在紅毯上也是「時尚資優生」，選穿Armani Privé水晶裝展現玲瓏有緻的好身材，完全不像2個孩子的媽媽，完美展現「精靈系女神」氣息。

▲▼ 艾美獎 。（圖／路透社）

▲亞曼達席菲德轉過身大秀美背，卡地亞鑽石耳環也相當搶鏡。（圖／路透社）

亞曼達席菲德的造型向來由好萊塢知名造型師Elizabeth Stewart包辦，她的名人客戶還有凱特布蘭琪、茱莉亞羅勃茲、蓋兒加朵等一線女星，此次為亞曼達席菲德選擇魚尾線條的Armani Privé水晶禮服，領口優美線條的粉色網紗設計為「精靈系女神」更添仙氣，同時搭配卡地亞（Amanda Seyfried）鑽石耳環、積家（Jaeger-LeCoultre）裝載迷你101機芯的鑽錶，迷人極了。

▲▼ 艾美獎 。（圖／達志影像／美聯社）

▲莉莉詹姆斯穿Versace亮片裝出席艾美獎。（圖／美聯社）

一同角逐迷你影集視后的英國女星莉莉詹姆斯，也選穿亮片裝，特別強調胸腺與腰際斜抓皺的獨特設計出自Versace；而以《凱薩琳大帝》入圍喜劇類最佳女主角獎的艾兒芬妮（Elle Fanning），請到與她合作愉快的劇服設計師Sharon Long為她打造50年代風格的復古禮服，融入她最愛的粉膚色，可惜走上艾美獎星光大道沒有工作人員替她順拖尾長裙襬，只能皺成一團拍照，成為一大敗筆。

▲▼ 艾美獎 。（圖／路透社）

▲艾兒芬妮穿Sharon Long禮服，可惜沒有工作人員替她順裙襬。（圖／路透社）

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關鍵字：

艾美獎, 亞曼達席菲德, 莉莉詹姆斯, 艾兒芬妮

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