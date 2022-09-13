日式絕美庭園現身BELLAVITA　拍照打卡「50元抵用券」直接換

▲BELLAVITA寶麗廣塲中庭打造出優雅的和風庭園。（圖／BELLAVITA提供）

記者蔡惠如／台北報導

信義區貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲中庭出現絕美日式庭園，石燈籠搭配小橋流水，還有宛如宮廷般的和式木造穿廊，讓民眾感受到秒飛日本的優雅氣息，此外兩側茶屋還分別引進北海道牛乳的「白鬍子霜淇淋」，以及奶酥界愛馬仕「正面奶酥」讓民眾嚐鮮，9／25前在1F中庭拍照打卡上傳至個人社群網頁，還能到客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券。

信義區貴婦標的BELLAVITA中庭一向是業界標竿，近期迎來中秋節與周年慶檔期，將擁有大片透明天篷中庭空間打造日式庭園，擁有古都風情的石板小徑與拱橋，竹松演譯寧靜蒼古的禪風，搭配傳統的木製穿廊與屋簷，還在兩端設置榻榻米供民眾休憩，即便在人潮熙攘的信義區，也能在其中享受清幽細膩的一時半刻。

造景中央的池塘錦鯉滿滿悠游，為庭園整體增添色彩，其寓意吉祥長壽，為到此一遊的消費者增添好運，兩側還有設置茶屋，並邀請值得一嚐的品牌進駐，包括以北海道牛乳記憶打造的濃郁霜淇淋「白鬍子霜淇淋」，以及熱騰騰的吐司搭配厚實手工奶酥醬的「正面奶酥」，還能在該快閃店嚐到BELLAVITA獨家限定的京都抹茶口味。

BELLAVITA周年慶與日式中庭展開期間由即起至9／25止，業者也推出相關滿額優惠，當日於全館消費累計達5萬元，即贈Nachtmann貴族熱飲馬克杯、finestone cafe & jewelry雙人自助餐、會員點數166點三選一；滿15萬元贈日本柳宗理雙網紋鐵炒鍋、厲家菜御膳料理雙人套餐、會員點數500點三選一；滿50萬元贈SHANG XIA上下棋樂融融跳棋茶禮盒、合鍋物頂級鍋物料理四人套餐、會員點數1666點三選一；滿100萬元贈加賀屋國際溫泉飯店園景半露天風呂套房一泊一食、侯布雄法式餐廳四人套餐、會員點數3500點三選一。

▲HERITAGE Bakery & Cafe美式咖啡烘焙坊於BELLAVITA B1。（圖／BELLAVITA提供）

周慶期間另會員消費滿3萬元，加碼憑電子發票及銷貨明細兌換HERITAGE Bakery & Cafe肉桂卷二入及美式咖啡一杯下午茶。此外民眾只要在1F中庭拍下美照，追蹤BELLAVITA粉絲專頁，將照片上傳至個人FACEBOOK或Instagram並打卡「BELLAVITA」，即可至B1客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券。

▲台北101購物中心周年慶9／1開跑，各間精品旗艦店改裝也將在12月底前陸續到位。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101購物中心週年慶從9／1開跑至10／10止，推出刷聯名卡流行美妝單筆每滿3,000元，送300元抵用券；國際精品筆每滿8,000元送800元抵用券；珠寶腕錶系列及其他指定店家單筆每滿3萬元送1,800元抵用券，並獨享筆筆消費2%購物金點數回饋；若使用101無限卡則有筆筆3%回饋。

▲台北101購物中心引進全台首間COS，8月底正式開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，今年1至8月業績目前為止已超越2019的非疫情年，跟去年相比也平均成長25%，看好下半年購物市場，相關精品會也會在年底陸續到位，BURBERRY改裝已在近期完成開幕見客，卡地亞與凡賽斯新改裝都會在9月開幕，ZARA則在10月下旬登場，LV則在11月、Dior則在12月就會改裝完成，今年全年業績應可突破150億元。