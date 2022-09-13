fb ig video ETtoday search mobile

日式絕美庭園現身BELLAVITA　拍照打卡「50元抵用券」直接換

>

▲BELLAVITA寶麗廣塲為迎接13周年慶，中庭改以日式風格打造和風庭院。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲中庭打造出優雅的和風庭園。（圖／BELLAVITA提供）

記者蔡惠如／台北報導

信義區貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲中庭出現絕美日式庭園，石燈籠搭配小橋流水，還有宛如宮廷般的和式木造穿廊，讓民眾感受到秒飛日本的優雅氣息，此外兩側茶屋還分別引進北海道牛乳的「白鬍子霜淇淋」，以及奶酥界愛馬仕「正面奶酥」讓民眾嚐鮮，9／25前在1F中庭拍照打卡上傳至個人社群網頁，還能到客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券。

▲BELLAVITA寶麗廣塲為迎接13周年慶，中庭改以日式風格打造和風庭院。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲為迎接13周年慶，中庭改以日式風格打造和風庭院。（圖／業者提供）

信義區貴婦標的BELLAVITA中庭一向是業界標竿，近期迎來中秋節與周年慶檔期，將擁有大片透明天篷中庭空間打造日式庭園，擁有古都風情的石板小徑與拱橋，竹松演譯寧靜蒼古的禪風，搭配傳統的木製穿廊與屋簷，還在兩端設置榻榻米供民眾休憩，即便在人潮熙攘的信義區，也能在其中享受清幽細膩的一時半刻。

▲BELLAVITA寶麗廣塲為迎接13周年慶，中庭改以日式風格打造和風庭院。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲為迎接13周年慶，中庭改以日式風格打造和風庭院。（圖／業者提供）

造景中央的池塘錦鯉滿滿悠游，為庭園整體增添色彩，其寓意吉祥長壽，為到此一遊的消費者增添好運，兩側還有設置茶屋，並邀請值得一嚐的品牌進駐，包括以北海道牛乳記憶打造的濃郁霜淇淋「白鬍子霜淇淋」，以及熱騰騰的吐司搭配厚實手工奶酥醬的「正面奶酥」，還能在該快閃店嚐到BELLAVITA獨家限定的京都抹茶口味。

▲BELLAVITA寶麗廣塲為迎接13周年慶，中庭改以日式風格打造和風庭院。（圖／業者提供）

BELLAVITA周年慶與日式中庭展開期間由即起至9／25止，業者也推出相關滿額優惠，當日於全館消費累計達5萬元，即贈Nachtmann貴族熱飲馬克杯、finestone cafe & jewelry雙人自助餐、會員點數166點三選一；滿15萬元贈日本柳宗理雙網紋鐵炒鍋、厲家菜御膳料理雙人套餐、會員點數500點三選一；滿50萬元贈SHANG XIA上下棋樂融融跳棋茶禮盒、合鍋物頂級鍋物料理四人套餐、會員點數1666點三選一；滿100萬元贈加賀屋國際溫泉飯店園景半露天風呂套房一泊一食、侯布雄法式餐廳四人套餐、會員點數3500點三選一。

▲HERITAGE Bakery & Cafe美式咖啡烘焙坊於BELLAVITA B1。（圖／BELLAVITA提供）▲HERITAGE Bakery & Cafe美式咖啡烘焙坊於BELLAVITA B1。（圖／BELLAVITA提供）

▲HERITAGE Bakery & Cafe美式咖啡烘焙坊於BELLAVITA B1。（圖／BELLAVITA提供）

周慶期間另會員消費滿3萬元，加碼憑電子發票及銷貨明細兌換HERITAGE Bakery & Cafe肉桂卷二入及美式咖啡一杯下午茶。此外民眾只要在1F中庭拍下美照，追蹤BELLAVITA粉絲專頁，將照片上傳至個人FACEBOOK或Instagram並打卡「BELLAVITA」，即可至B1客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券。

▲台北101,台北101購物中心。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101購物中心周年慶9／1開跑，各間精品旗艦店改裝也將在12月底前陸續到位。（圖／記者蔡惠如攝）

台北101購物中心週年慶從9／1開跑至10／10止，推出刷聯名卡流行美妝單筆每滿3,000元，送300元抵用券；國際精品筆每滿8,000元送800元抵用券；珠寶腕錶系列及其他指定店家單筆每滿3萬元送1,800元抵用券，並獨享筆筆消費2%購物金點數回饋；若使用101無限卡則有筆筆3%回饋。

▲台北101,台北101購物中心。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101購物中心引進全台首間COS，8月底正式開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，今年1至8月業績目前為止已超越2019的非疫情年，跟去年相比也平均成長25%，看好下半年購物市場，相關精品會也會在年底陸續到位，BURBERRY改裝已在近期完成開幕見客，卡地亞與凡賽斯新改裝都會在9月開幕，ZARA則在10月下旬登場，LV則在11月、Dior則在12月就會改裝完成，今年全年業績應可突破150億元。

關鍵字：

BELLAVIT, 寶麗廣塲, 中秋, 日式庭園, 周年慶, 週年慶, 信義區, 台北101

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍

只要1980元！住喜來登大飯店、吃十二廚下午茶　再去宜蘭玩到爽

只要1980元！住喜來登大飯店、吃十二廚下午茶　再去宜蘭玩到爽

常喝瓶裝水累積「環境賀爾蒙」恐致肥　多吃8種食物排毒抗發炎

常喝瓶裝水累積「環境賀爾蒙」恐致肥　多吃8種食物排毒抗發炎

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線 星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包 天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交 4個清洗內衣須知　太常洗反而不ＯＫ 太妍、IU都剪了「Border cut」　髮尾層次秒瘦臉，長中短髮都適合 TWICE娜璉僅穿小可愛放送A4水蛇腰　一扭誘惑指數破表！ 楊冪慶祝36歲、出道20年美圖大放送！加碼私服小背心洩傲人身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面