說・流行／浮誇大師John Galliano的絢爛與重生　DIOR馬鞍包就是他創造

實習記者蔡孟廷／綜合報導

自從John Galliano入主Maison Margiela後，每次在巴黎高級訂製服周的大秀都讓人驚嘆，一代「浮誇大師」作品永遠充滿張力、令人回味再三。John Galliano一路走來故事高潮迭起，接掌DIOR大鳴大放，除了服裝還有紅翻天的馬鞍包，沒想到卻因失言風波「被開除」，幾乎消失在時尚圈，沉寂後從Maison Margiela出發，品牌性格看似與他截然不同，卻又融洽地創造出精彩系列。

從GIVENCHY到DIOR，再到現在成為Maison Margiela的創意總監，今天就跟著《ET FASHION》，一起認識這名傳奇設計師吧！

才華洋溢的John Galliano在1985年成立同名品牌，當時他才25歲，1995年成為GIVENCHY的創意總監，雖然只待了短短1年，但作品讓人印象深刻，獨特的英式華麗延續了GIVENCHY的法式優雅，從此奠定他浮誇、如夢似幻的風格，也在他隔年成為DIOR創意總監後，為品牌帶來華麗、輝煌的15年。

▲GIVENCHY的法式優雅遇上John Galliano的英式華麗碰撞出全然不同的驚喜。（圖／翻攝自GIVENCHY官網）

巧婦也需有米才能展現廚藝，John Gallian執掌DIOR後，豐富的資源與預算，讓他大展拳腳，將想像中的場景與設計一一搬上秀場，也讓大家知道原來服裝秀能夠做到這種程度，夢境自此變成現實，任他的創意肆無忌憚流淌在DIOR之中。

▲華麗大師John Galliano以精湛的斜裁技藝（Bias-Cut）開創DIOR浮誇而華麗的時代。（圖／翻攝自Dior官網）

一改原先DIOR女性高貴、優雅的形象，他筆下妖嬈而精緻的模特兒、無數似夢非夢的設計，戲劇性的舞台都讓人難以忘懷，也讓這個傳統品牌重生。「我的設計就是生來誘惑」，John Galliano這樣形容自己的設計，從2000年登場的馬鞍包、紀念迪奧先生冥誕100周年的2005秋冬高訂秀場，直到他最經典、至今仍為人所津津樂道的2007年春夏高訂秀《蝴蝶夫人》（Madama Butterfly）。

▲馬鞍包2000年款（左）、2018年款（右），外型相似。（圖／翻攝Pinterest、品牌提供）

▲如今當紅的DIOR馬鞍包，就是誕生在John Galliano擔任創意總監的2000年。（圖／翻攝自Dior官網）

在彷彿用紙搭建而成的舞臺，上面一個個模特兒就像蝴蝶般纖弱而優雅，穿著集結了John Galliano創意與DIOR工藝於大成的高級訂製服，在夢與現實的邊緣徘迴。配上背景普契尼的《蝴蝶夫人》歌劇，而當最後一套摺紙大洋裝登場時，脫曳的大裙襬，配上謝幕時如白雪紛飛的紙花，猶如真的讓人看到了蝴蝶夫人人生最後的風采。

2011年，John Galliano因反猶太言論，最終不得不離開待了15年的DIOR，並被老東家LVMH集團下達封殺令和天價賠償金，同時也離開了自己的同名品牌。 但John Galliano依舊靠自己的才華和對時尚的熱愛再一次被眾人看見，在2013年獲得傳奇設計師Oscar De La Renta本人的邀請，成為Oscar De La Renta駐站設計師3周，衝刺紐約時裝周大秀，也為他重返時尚圈打響第一砲。

▲即使僅為Oscar De La Renta駐點3周，2013年秋冬系列仍能感受到John Galliano的強烈風格。（圖／翻攝自Oscar De La Renta官網）

沉寂之後，2015年John Galliano受邀成為Martin Margiela創意總監，時尚圈都認為Maison Margiela的解構主義與John Galliano的浪漫浮誇相互衝突時，沒想到他交出了一張讓質疑聲浪沉默的答卷，同時也宣告他的正式回歸。

▲2015秋冬成衣系列，是John Galliano加入Maison Margiela的第一季作品。（圖／翻攝自Maison Margiela官網）

時光荏苒，在Maison Margiela已經將近7個年頭，他更成熟地將品牌基因中強大的解構主義，融合他最擅長的華麗風格，為隆重的大廓型大衣與絲、紗質洋裝增加一分破敗的美感，2022秋冬高級訂製服，更是挑戰傳統的時裝秀，以舞台劇的形式，讓觀眾沉浸在他所創造的世界當中。

他與英國前衛主義劇團imitating the dog攜手合作，讓模特兒們身兼演員的身分，也將整場秀變成一個關於愛、死、欲望與虛幻的美國西部牛仔舞台，一對深受重傷的年輕情侶，開著車馳騁過美國亞利桑納的公路，逃避警察、死神，落入一個又一個的夢境，直至在夕陽的盡頭迎來他們最後的幻象。

現在的他設計語言依舊華麗，醜聞的影響與時間的沉澱卻讓他變得恬靜而自適，脫離那些紙醉金迷的名利場，而是在自己最熱愛的設計領域發光發熱。