安格斯12星座一周運勢9／12-9／18　水逆期天蠍首當其衝、雙子多做多錯

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

本週間無行星位移，星子們維持著短暫偏安的局勢，羊座承襲上週運勢的變化，人際友情宮位暢旺，但感情、金錢微短缺，這一週不建議高調積極，低下頭來運籌帷幄反而更能看清楚方向，特別是單身者如果老是碰壁，不是你情路坎坷，而是還沒遇到對的人，與其焦心尋找，不如暫且學著我自己相處，先愛上自己，才能有人愛你。

金牛座 4.21~5.20

牛座這週看似平靜無波，但事實上金星上週才就定位，此時正是對牛兒展現極大影響力的時刻，工作上與其勞動勞累，不妨善用牛兒強大的邏輯力，自然能找到讓工作事半功倍的法門！而感情同樣適合讓自己沈澱下來，別被情人起伏的情緒牽著走，保有你理性的一面好好分析兩人相處的情況，睿智又知性的你其實更有魅力！

雙子座 5.21~6.20

行星退行的負能量效應默默的展開，而生性敏感的雙子座則是首當其衝受到影響，這週的你多做多錯，愈熱忱積極愈容易碰壁，工作上適合先求有再求好，以循序漸進的方式前進，會比一次發狂猛衝來得更有效率。感情上直球對決會比猜心糾結來得簡單明白，也更適合雙子見招拆招的機靈優勢。只是面對情人，說話也別拐彎抹角，當心事情愈描愈黑。

巨蟹座 6.21~7.21

愈想在工作、感情等重要的運勢線上看到進展，恐怕愈不能如願！這週在群星陸續退行下，蟹座運勢也多少受到波及，很多事情愈是著急愈容易一波三折，特別是在金錢投資、工作和感情上，覺得焦慮時建議你把注意力分散，從事運動、休閒活動都能有效轉移你緊繃的神經，與情人、心上人相約出遊走走不僅有助於感情，也能讓你獲得不少療癒。

獅子座 7.22~8.22

獅座算是少數能保有高度強運的星座，這週太陽和金星走到了財運宮位，意謂著工作上熱鬧滾滾，自營者有大撈一筆的氣勢，是個愈認真努力、進帳愈多的時期。不過二宮裡的太陽星卻很可能是讓你花錢如流水的星盤指示，賺進來的錢建議要好好規劃才不會瞬間花光。感情上要幾分收獲就要怎麼栽，單身獅再加把勁，近期脫單的日子不遠了！

處女座 8.23~9.22

儘管處女座能憑著直覺默默感受大環境裡暗藏的負能量，但有太陽、金星、水星的加持，處女座整體表現仍是一片看好，特別是工作上、金錢上財氣縱橫，只要你有努力堅持，事情都能朝著你所期待的發展。不過感情的事就有點不好說，對於有對象者，兩人磨合還有一段漫漫長路，不妨先從同甘苦、分享好事開始建立幸福的回憶！

天秤座 9.23~10.22

水星持續在原位激發著天秤的才華，這週的秤子人氣依然看漲，工作上能與合作伙伴建立更好的溝通默契，只要目標相同，就能一直走在快樂合作的道路上，不需要有太多胡思亂想。反而是在感情上似乎自信過了頭，生活上種種細節若一直疏於溝通，那麼累積到某個程度勢必爆發殺傷力強大的衝突，不想要兩人走到那一步，得先花點時間好好培養彼此感情才好。

天蠍座 10.23~11.22

蠍座的厭世感在這週不順遂的運勢下將變本加厲，本週可說是蠍座最生無可戀的低潮期，不僅感情沒著落，連工作表現都可能備受折磨，如果自己不看開點，就可能陷入運勢的泥淖中。還好此時身邊異性會是讓你解憂的貴人，不論是情人、長輩妹妹，女性友人都將是支持你前進的一大動力。

射手座 11.23~12.21

一昧覺得湖面上一片清朗，殊不知湖面下深不可測的爾虞我詐！射手座這週就是這樣處於平靜無波的狀態，看似安心安全，對你來說反倒又悶又無趣，此時的你適合往自己的內心世界探索，有利的部分是雙子座將會與朋友建立起良好的互動默契，對未來會很有幫助。感情方面其實如果有心追求，成功率還蠻高的，不妨在此時積極一些，也許成果會出乎你的意料之外。

摩羯座 12.22~1.19

整體大環境並不是誰說了算，最重要的摩羯自己面對每種星座時的本事，這週雖然有吉星入駐，但也別小看了木星、土星的逆行，近期的你工作中被賦予了重責大任，卻未必能得到同等報酬，只能把吃苦當吃補，累積你的實力與經驗！感情仍是難解謎團，有些桃花曖昧的小小花絮，但要走入感情正途還是有很大的進步空間，別花太多心神猜測、鑽牛角尖。

水瓶座 1.20~2.18

運勢呈現雪崩式滑落，雖然瓶子最在意的金錢、工作方面表現不差，不過感情、家庭和友情卻可能炸鍋！此時要特別當心自己在脆弱之餘愛上不該愛的對象，或是吸引到不對的人。此時單身的水瓶座桃花運佳，而且有機會因為交遊的領域或深度增加而認識更多的對象。有對象者感情平平，可趁著週末假期下班後與對方進一步培養出默契。

雙魚座 2.19~3.20

比起每件事都要思考再三、斟酌再三，有時聽從直覺也會是個扭轉劣勢的好辦法。這週魚兒工作上很可能忙得不可開交，你需要有個慢郎中般的助理，幫你梳理事情的輕重緩急，否則忙中出錯的機率超高，得反省檢討自己。愛情運勢相當旺盛，原本潛伏的機會與緣份，在金星的帶引之下此時有浮上檯面的跡象。已有戀情的，本週和另一半的關係相當好，感情有更深入發展的機會。

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