張員瑛18歲已是MZ世代潮流指標　甜辣貓系顏、蓬鬆深長髮是招牌

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

女團IVE成員張員瑛自選秀節目時期就以精緻五官和高挑纖細的身材廣為人知，2004年出生的她才剛滿18歲，但不論妝容、髮型和穿著都早已成為年輕女孩們的指標。

IVE張員瑛天生偶像 14歲出道成門面



2004年出生的張員瑛，13歲時就在姊姊的畢業典禮上被挖掘，參與選秀節目《Produce48》後，在14歲時以IZ*ONE成員出道，是當時團體中年紀最小的成員，在限定活動結束後，2021年時回到原經紀公司Starship，現以六人女子團體IVE活動中。





精緻的五官和超群的身高及比例，從在IZ*ONE時期就相當引人注目，加上從小父母的栽培，讓張員瑛整個人更是呈現出不凡的氣質，不只是先天的出身良好和外貌優異，在表演上，既是門面也是C位的她被形容為「天生的偶像」，從舞蹈、歌唱到表情等小細節都非常到位，讓張員瑛的人氣更是蒸蒸日上。





17歲就任美妝品牌代言人



高人氣也讓她被韓國美妝保養品牌innisfree看中，在去年正式成為品牌代言人，當時的她也才不過17歲，不僅美妝，時裝品牌、生活家電等也紛紛找上張員瑛，她火紅的程度可見一斑。





MZ世代潮流指標



出道至今不過2年的張員瑛還是個少女，成績讓人不禁更加期待未來的她，現在的她儼然已是MZ世代年輕人們的潮流指標，一起來看看張員瑛的妝髮重點吧！

張員瑛甜辣貓系顏妝容分析

貓系長相是近兩年韓國相當有人氣的五官感覺，除了常聽到的眼尾微勾的貓眼之外，擁有較窄的鼻型，下顎線條圓潤以及偏短的下巴加上豐潤的雙唇，不笑時又帥又高冷，看起來有點距離感，但笑起來時卻相當可愛。

重點1. 貓系眼線



張員瑛的眼睛又大又長，加上些許上揚的眼線就能更突出貓眼的感覺，尤其是需要氣勢更強烈的時候就會畫上上揚的眼線。

重點2. 加上臥蠶更可愛



清透的韓系亮片在韓國女團的妝容中一直佔有一席之地，而臥蠶則更能展現張員瑛的清爽和甜美，中和掉貓眼眼線的銳利。





重點3. 水潤嘟嘟唇



根據造型會變換不同唇色的張員瑛，在她的唇妝上有個共同的重點，那就是充滿水感的嘟嘟唇，加強她甜美的氣息。

重點4. 粉嫩頰彩



除了水潤唇外，張員瑛也很常會運用跟唇彩同色系的腮紅來上在蘋果肌的位置，更顯青春無敵。

蓬鬆深長髮是招牌



出道至今張員瑛多為深色長髮，蓬鬆柔順的秀髮加上亮麗的光澤，彰顯張員瑛的青春洋溢。





破格甜美漸層染髮



過去在IZ*ONE時期，張員瑛也曾挑戰過粉紫色的漸層雙色染髮，還透露過這顆頭染了八個小時，甚至為了維持髮色只用冷水洗頭，真的很辛苦啊。

崔弟瀏海引熱議



近期則是在新歌After Like活動中剪了正中間的胎毛瀏海，她還自己說這就是「Tweety Bang崔弟瀏海」呢！

詳細介紹：流行趨勢預定？IVE張員瑛「崔弟瀏海Tweety Bang」韓網熱議，是胎毛瀏海2.0。

12頭身完美比例 仍努力維持體態



有在追蹤IVE的大家應該都有看過張員瑛明顯的腹肌，雖然先天基因超級優秀，但身為偶像的她對自己的身材管理可是非常嚴格的。看起來身材纖細的她飲食非常均衡，尤其最注重蛋白質的攝取，也曾透露過自己會每天檢視蛋白質攝取的量，運動方面除了平時練舞外，也會進行像是空中瑜伽等等讓線條更優美的運動。





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