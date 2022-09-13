回顧英國女王70週年白金禧　「色票套裝」永遠經典的穿搭品味

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

時間回溯到1953年6月2日的英國威斯敏斯特教堂，伊莉莎白二世在全國人民面前完成了加冕儀式，年僅26歲的她成為英國女王，之後經歷二戰後英國經濟衰退、殖民地陸續獨立、英國政局的轉變，伊莉莎白二世（Elizabeth II）非但沒被困境打倒，反而帶領著英國人民渡過一次次的危機，倒也說明了今日她深受無數尊敬與愛戴的原因。

2022年6月，現年96歲的伊莉莎白二世，是英國首位登基70年的君王，同時也是在位最久的英國君王，為了慶祝英國首個白金禧（Platinum Jubilee），英國皇室從6月2日起舉辦為期4天的慶祝活動，大家喜愛的皇室成員，也在這幾天紛紛現身。

在白金禧（Platinum Jubilee）儀式上，英國女王以寶寶藍套裝現身，搭配同色系的禮帽，套裝和禮帽上的細膩蕾絲花邊，更加突顯女王的優雅氣息，其中還被捕抓到一張與路易小王子對視的畫面，女王露出慈祥的微笑的看著小王子，實在令人動容。

凱特王妃身上的白色西裝式大衣，選擇與當初婚禮時的同一個品牌Alexander McQueen，搭配海軍藍拼接純白色的禮帽，耳朵上的耳環也是大有來頭，是來自黛安娜王妃的藍寶石耳環。

連續四天的白金禧慶祝活動，凱特王妃、威廉王子、喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子多次亮相，其中一天凱特王妃穿著Emilia Wickstead鵝黃色連衣裙，搭配同色禮帽，與威廉王子一同現身。

最後一日的儀式，英國女王換上翠綠色套裝，元氣滿滿的與人民打招呼。凱特王妃、威廉王子帶著小王子和小公主登場，凱特王妃身上的薔薇紅洋裝十分吸睛。

在白金禧慶典上現身的伊莉莎白二世，也是她最後出席的公開活動，這位在位70週年的英國女王，也是歷史上在位時間最久的君王，在台灣時間2022年9月9日凌晨與這個世界說再見。

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