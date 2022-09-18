《今時之慾》女主角Laura私下也火辣！牛仔洋裝、桃粉色學她穿變性感

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

憑著Netflix電影《365天：禁錮之慾》紅遍全世界的波蘭女演員Anna-Maria Sieklucka，在電影中的驚人美貌和火辣身材，成功收服飾演男主角的Don Massimo Torricelli，也讓電影在短時間登上Netflix熱門排行榜，並推出第二集、第三集。







而Anna-Maria Sieklucka私底下的日常穿搭一點也不輸電影中的角色，不論是女生衣櫃中必備的正式套裝，或是今年秋冬流行的桃粉色，在Anna-Maria Sieklucka身上全都多了一股性感氣息。往下看Anna-Maria Sieklucka的火辣穿搭：

Anna-Maria Sieklucka日常穿搭超火辣

桃粉色

今年秋冬的大勢色非桃粉色莫屬，如果喜歡性感風格的話，不妨像Anna-Maria Sieklucka把Oversized西裝外套當成洋裝穿，露出一雙白皙長腿，腳上的黑色高跟鞋還有延伸比例的視覺效果。

另一套則是緞面材質的短袖上衣和短裙，露出小蠻腰和白皙長腿，任誰看了都無法招架。

緞面細肩帶洋裝

可以看出Anna-Maria Sieklucka偏愛緞面材質單品，像是這件香檳金的細肩帶洋裝，Anna-Maria Sieklucka就穿了不只一次，可以搭配個性皮革外套和帆布鞋，看起來率性又不失性感。

或是把細肩帶洋裝直接單穿，腳上搭配綁帶高跟鞋，不論是正式晚宴、旅行渡假都相當適合。

正式套裝

身為當代的時髦女性，誰衣櫃中沒成套的正式裝束，Anna-Maria Sieklucka穿著深棕色皮革套裝，不想看起來過於正式，便在裡面加上白色馬甲式上衣，立馬多了一股性感氣息。

也有毛呢面料的西裝外套和短裙組合，Anna-Maria Sieklucka同樣以白色平口上衣作搭配，外套長度恰巧為短裙長度，若隱若現更加迷人。

牛仔洋裝

經典又百搭的牛仔單品，Anna-Maria Sieklucka以特殊領口造型的襯衫，微微露出V字曲線，下半身的牛仔短裙更是以開衩設計，露出大腿的白皙肌膚，搭配白色高跟鞋，展現出滿滿女人味。

透膚短襪

偶爾運用小配件，就能為日常穿搭增添不同的感覺，Anna-Maria Sieklucka換上白色細肩帶上衣、黑色不對稱短裙，搭配黑色尖頭高跟鞋，你以為這樣已經夠性感了嗎？Anna-Maria Sieklucka將蕾絲透膚短襪穿在高跟鞋內，為穿搭注入一股魅惑的氣息。

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