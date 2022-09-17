李奧納多15件事！曾組過把妹幫、經典「傑克髮型」在某些國家被禁止

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李奧納多被眾多雜誌列為最美麗的人之一。 People雜誌評為「世界上最美麗的50人」，在2016年被《時代》雜誌評選為全球100位最具影響力人物。

他以不少傳記片和時代片的領軍人物而聞名，獲得了無數榮譽，包括奧斯卡獎、英國電影學院獎和三項金球獎。他曾八次登上世界收入最高演員的年度排行榜。

李奧納多的父母在他一歲時分居，他主要和母親一起生活。從很小的時候起，就在洛杉磯的一些貧困地區生活，也發現了對表演的熱愛（好萊塢就在洛杉磯，是電影工業的聚集地）。李奧納多在中學階段第三年的時候就從高中輟學，選擇去一所免費的戲劇學校學習表演。

關於李奧納多的很多事情在好萊塢都處於保密狀態，看起來這位演員盡可能謹慎地保持他的私生活隱私。我們收集了一些李奧納多狄卡皮歐的小故事。

1、美型男不是一夕成名，曾經歷107次試鏡失敗！

李奧納多可以說是好萊塢歷史上最偉大的演員之一，他從90年代初就開始涉足這個行業，主演了一些娛樂界有影響力的電影。從他在馬丁史柯西斯的革命性傳記片《華爾街之狼》中的主角到他在《神鬼獵人》中獲得奧斯卡獎的表演，沒有一個角色不適合。 但這位美麗的演員不是一夕成名，他一直很認真地對待他的表演。也曾經經歷107次試鏡失敗後，他甚至沒有放棄！

2、母親在看過達文西的畫作後而給他取名叫李奧納多

李奧納多的名字來歷特別有趣，因為他是以文藝復興時期著名畫家李奧納多達文西（Leonardo da Vinci）的名字命名的。在一次義大利之旅中，他的母親在懷孕的時候到佛羅倫斯的烏菲茲美術館（Galleria degli Uffizi）觀看達文西的畫作時，第一次感覺到還在肚子裡的嬰兒在踢她，這使她以這次神奇的相遇為這位明星命名。

儘管他的名字來歷很感人，但實際上還是有人曾建議李奧納多改名，因為這給他在爭取角色方面造成了一些困難（因為李奧納多狄卡皮歐是屬於義大利名，非英語名）。顯然，這位演員在剛開始初入演藝事業的情況下進行了100次試鏡，這幾乎導致他在80年代少有演出的機會。一位經紀人甚至建議他將自己「洋氣」的名字，以「Lenny Williams」藝名演出—改成更美國化的名字，以吸引更多美國觀眾。現今我們非常感謝他沒有因為多次試鏡失敗而退出表演事業或改名，因為他最終能夠演出許多不同的代表性角色。

3. 電影大明星當年如何踏入好萊塢世界？

李奧納多是為數不多的能夠從一開始就保持穩定職業軌跡的兒童演員之一。在他的演藝生涯開始時，他開始在電視廣告中工作。他的母親在他十幾歲的時候就帶他去試鏡，在他的電視試鏡失敗後，他在80年代出現在許多電視廣告中，從而進入了好萊塢。他的第一個角色是在14歲時為一個兒童玩具汽車電視廣告開始表演事業。

很快，這位年輕的明星開始“吸引了製片人的注意”，他們讓他在許多電視連續劇中扮演小角色，例如《Roseanne》（1988）和《The New Lassie》（1989）。1991年，李奧納多終於在《魔精3 Critters 3》中完成了他的電影處女作，並最終在電視劇《歡樂家庭Growing Pains》中獲得了他的第一個突破性演出。

1993年與勞勃狄尼洛主演電影《這個男孩的生活This Boy's Life》，此部也是陶比麥奎爾與李奧納多在銀幕上的首次合作。

4. 型男大明星有一個自稱「令人震驚（糟透）」的歌聲

李奧納多最具標誌性的角色之一包括巴茲魯曼（Baz Luhrmann）導演的”最經典的莎士比亞劇作現代版本” 《羅密歐與茱麗葉》，它創造最具代表性的萬聖節情侶服裝創意之一。有趣的是，這位型男當初原定出演巴茲魯曼導演的作品《紅磨坊》，但他和電影製片人意識到他的歌聲“相當令人震驚”，讓他失去了主角。

雖然這位巨星的演技無可挑剔，但他的歌唱能力卻遠非如此。這並沒有阻止他走出自己的舒適區並在多部電影中唱歌—包括他近年在好萊塢票房大熱的《從前，有個好萊塢Once Upon a Time in Hollywood》。

李奧納多告訴媒體：「好吧，謝天謝地，我沒有被聘為這部電影的配音。」

5.曾獲得「最差男演員獎」？ 2016年之前，李奧納多因沒有贏得奧斯卡而出名？

他1993年演出《戀戀情深What's Eating Gilbert Grape》讓他獲得第一個奧斯卡獎提名，在此部電影中飾演強尼戴普（Johnny Depp）的”智障弟弟”，也因此獲得了金球獎提名。他當時只有19歲！

我們都知道李奧納多是有史以來最偉大的演員之一，但情況並非總是如此。事實上，他曾在2001年憑藉在《海灘》中的角色獲得金酸莓獎最差男演員獎，獲得無數負面評價。

直到2016年憑藉《神鬼獵人》獲得奧斯卡獎之前，網路鄉民一直在開玩笑說李奧納多連續輸掉奧斯卡獎，因為他曾獲得五次獎項的提名，但每一次都落選。

終於在2016年憑藉電影《神鬼獵人》獲得了他的第一座奧斯卡獎。電影中，他飾演的角色被熊咬傷，爬進死馬的內臟，游過冰冷的湖，並多次射擊！誰說演戲容易？

6. 他的髮型在某些國家被禁止

美國有7%的少女在李奧納多的電影《鐵達尼號》上映後一周內看過兩遍！

電影《鐵達尼號》取得巨大成功後，「李奧納多風潮」風靡全球。以致於他在《鐵達尼號》中代表性髮型被阿富汗等國家禁止，因為他們根本不想與這部電影聯繫在一起。標誌性的90年代「窗簾瀏海」被認為是對伊斯蘭教的冒犯，因為瀏海會干擾鞠躬和祈禱的能力。事實上，有22名理髮師因為給他們的客戶剪這種髮型而被判入獄！

7. 雖然從小生活在有毒品的環境，但從來沒有吸過毒

雖然這位演員確實有抽電子煙，但他實際上從未吸過毒。儘管從三、四歲起就在有毒品的環境中生活。事實上，在《華爾街之狼》的拍攝過程中，李奧納多的表演令人信服，但在完成代表性（吸毒）場景時，他實際上需要訓練，拍攝涉及毒品的場景時服用了壓碎的維生素B片。

他諮詢了片場的毒品專家，他和喬納希爾（Jonah Hill）一起觀看了Youtube影片，為酒醉的場景尋找靈感。

李奧納多透露，他們「實際上每天都在做假毒品，大概七個月」，這甚至導致喬納希爾在吸食過多後住院！

8. 他和一群好萊塢男人在90年代組了一個「把妹幫」

儘管從未吸毒，但這位演員承認自己在90年代是個狂熱的派對狂。他和一群好萊塢人組成一個（玩樂派對）團體“The Pussy Posse” （把妹幫），包括陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、大衛布萊恩（David Blaine）和赫蒙利柯尼納（Harmony Korine）等人，都是他們所謂的“The Pussy Posse”的成員，並在這十年中一路狂歡，到處開派對、狂歡。

李奧納多是這個團體裡面成就最高的、收入最好的，是這群人的太陽，其他人就像行星一樣圍繞著他。圍繞 “The Pussy Posse”的大部分傳說都是杜撰的，因為成員對團體活動的細節都很保密。二十多年來，據傳聞有成員透漏：Pussy Posse的第一條規則是不要談論Pussy Posse。

9. 魅力熟男是環保主義者和慈善家

李奧納多特別致力於環保主義，他創立了一個非營利組織，定期支持慈善機構，甚至製作了幾部關於環境的紀錄片。他是致力於氣候變化運動最活躍的名人之一。

如果您關注李奧納多的社交媒體頁面，您會注意到他對氣候變化和環境的熱情。他還創建了李奧納多狄卡皮歐基金會，該基金會「致力於確保我們星球的可持續未來」。

2014年，他被任命為聯合國氣候變化代表。在俄羅斯的一次老虎峰會上，普京稱他為真正的男人。普京說：「在這裡，在俄羅斯，我們稱這樣的人為真正的男人。如果野生動物和老虎保護掌握在具有這種性格的人手中，我們注定會成功。」

10. 一個女人因他入獄

在2005年的一個晚上，一位名叫艾瑞莎威爾遜（Aretha Wilson）的模特兒用瓶子在李奧納多頭上割了一個傷口，導致李奧納多緊急送醫和被縫了17針。該模特兒後來在認罪後被判入獄兩年。顯然，她認為李奧納多是她的前男友。

11. 鐵達尼號創造事業高峰

當李奧納多在鐵達尼號的船頭大喊：「我是世界之王！」並眺望大海，是他即興創作的，詹姆斯卡麥隆（James Cameron）很喜歡這段，因而它被保留在電影裡，然後在接下來的幾年裡被模仿了無數次。

李奧納多在《赤子本色 The Basketball Diaries》（1995）和浪漫劇《羅密歐與茱麗葉》（1996）中獲得了公眾認可，之後憑藉詹姆斯卡麥隆的史詩愛情片《鐵達尼號》（1997）獲得國際聲譽，該片成為有史以來票房最高的電影，直到詹姆斯卡麥隆的科幻電影《阿凡達》（2009）超越了它。

▲因為這部電影與當時的女主角凱特溫斯蕾建立了長期而美好的友誼。

「幸運的是，這是幸運的事情—我們從來沒有互相喜歡過，我知道這很煩人，對不起。我們真的從來沒有這樣做過（交往過）。所以這確實意味著我們能夠擁有這個（友誼）……能夠互相取笑，我們仍然這樣做，這真的很棒。」凱特溫斯蕾（Kate Winslet）在2017年的一次採訪中說。

▲傳聞中的《鐵達尼號》 2022年將重聚以慶祝電影25週年。

12. 電影巨星是素食主義者

雖然李奧納多看起來像個花俏的人，但他只是一個試圖一步一步拯救地球的普通人。李奧納多堅決主張不吃肉。雖然他還沒有公開聲明他是否是素食主義者，但這位演員曾經鼓勵他的Twitter粉絲和他一起吃植物性食物來拯救地球。

但，他為《神鬼獵人》吃了生肝，李奧納多憑藉這部電影獲得奧斯卡獎是有原因的，他非常專注於這個角色，他在一個特定的場景中吃了生肝。據報導，雖然在拍攝時他可以選擇吃道具版，但這位演員選擇吃真正的未煮過的動物器官，因為「假貨看起來不像真的」。

「不好的部分是它周圍的薄膜。... 它就像一個氣球。當你咬它時，它會在你的嘴裡爆裂」他回想到當時感受又想要嘔吐地透露道。

13. 型男大叔有強迫症

這位演員遠非完美，這位好萊塢傳奇人物誠實地談論心理健康。據報導，這位受歡迎的名人深受強迫症困擾。他承認他曾經重新佈置酒店家具並強迫性地踩著口香糖，多年來一直在積極努力克服這種疾病。

事實上，他的強迫症也幫助他在《神鬼玩家the aviator》中扮演霍華休斯（Howard Hughes）的角色建立了聯繫（霍華休斯本人也有強迫症）。

「我可以在某個時候說，”好吧，你太可笑了，不要再踩你看到的每一個口香糖污漬。你不需要這樣做。你不需要往回走20英尺然後把腳放在那個東西上。沒有什麼不好的事情會發生”」李奧納多告訴媒體他的強迫症症狀。

14. 神鬼獵人差點成為蜘蛛人

據報導，陶比麥奎爾並不是第一個被徵召出演蜘蛛人角色的演員。實際上是李奧納多為第一人選！但陶比麥奎爾就是他拒絕成為蜘蛛人的原因。

曾執導過鐵達尼號和阿凡達等電影的大導演詹姆斯卡麥隆準備製作第一部蜘蛛人電影，甚至為此準備了劇本時，詹姆斯偏向於李奧納多擔任這個角色，因為他曾在鐵達尼號中與他合作過。

李奧納多在多年後接受媒體採訪時聊到這件事時說道：「有一個劇本。我知道他在某些時候是半認真的，但我不記得有任何進一步的討論。我們聊了幾次。我想我看過一個劇本，但我不記得了。這是20年前的事了！」

他還談到即使他出演了這部電影，事情也不會改變。「我不確定會有什麼改變，」李奧納多說。據報導，實際上是李奧納多持續地推薦他的「最好的朋友」陶比麥奎爾扮演蜘蛛人的角色。

15. 每個人都在取笑李奧納多交往女朋友這件事？

細數李奧納多歷任女友，都是超正的辣模。他2018年至2002年與維多利亞的王牌天使超模吉賽兒邦臣（Gisele Bündchen）交往，當時她18-23歲。並在2011年與23歲的花邊教主布蕾克萊芙莉（Blake Lively）有過短暫的交往。

你可能已經看到最近網路上關於李奧納多和他約會的女性的笑話和評論，並爆炸式增長。以傳奇電影和表演而聞名的李奧納多傾向於只與年輕女性約會，這並不令人驚訝（並非所有好萊塢男人都能像基努李維那樣出色），但李奧納多年紀越大，他的女朋友們保持相同年齡就越引人討論。事實上，似乎有一個年齡分界點。他沒有公開聲明自己只與25歲以下的女性約會，但這位演員現在已經48歲了。

所以當李奧納多和他的女友分手的消息傳出時，大家的第一反應是「什麼，她已經26歲了嗎？」，最近的分手讓網路上對李奧納多不斷變老的事實取笑和翻白眼，但用歌手泰勒絲（Taylor Swift）的話來說：「我會變老，但你的愛人會保持我的年齡。」

分手並不一定會引發支持任何一方的推文，李奧納多的戀情在他的女朋友25歲時結束的頻率，讓人們在網路上注意到“Leo Cap Age”（李奧納多上限年齡），並熱烈討論年紀漸增的李奧納多兩年後，他將年滿50歲，符合條件的女性會是李奧納多年齡的兩倍！

還有，不少人開始評論他的女朋友現在可以租車了（笑）。

在美國，你必須年滿25歲才能在美國租車，如果未滿25歲需付”年輕租車者附加費”（young renter fee），這意味著李奧納多大部分的女朋友在兩人交往時期是無法租車的（笑）

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