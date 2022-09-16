Jessica不只收藏香奈兒！私服穿搭最愛9個精品包　柏金包魅力無人能擋

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

女孩們心中的時尚典範，來自韓國的Jessica Jung絕對在內，不論是自己開設的Youtube頻道，或是參與陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季，都創下驚人的觀看次數，為她帶來超高人氣，而她優雅、氣質的時尚品味，更成為許多人爭相效法的對象。

之前Jessica在Youtube發佈一支自己收藏的香奈兒包影片，創下超高的觀看數，這回帶看女孩們一窺，Jessica除了小香包之外，還購入了哪些精品牌的手袋，其中這9款包最常見...

Jessica的精品包收藏

BVLGARI Serpenti Forever East-West肩背包

光是這款包型就推出6種顏色，潔西卡挑中的是沉靜優雅的祖母綠，包上同色Serpenti蛇頭釦飾超吸睛，搭配可拆式肩帶同時滿足肩背、手拿兩種功能，Jessica以淺黃色西裝外套和包款形成對比。

CELINE棕櫚葉及小牛皮迷你型Triomphe Panier草編手提包／Goyard Artois MM Bag手提包

渡假必備的草編包，西卡也入手了，CELINE以經典凱旋門標誌Triomphe結合草編包款，推出後隨即掀起搶購風潮，是春夏出遊不能錯過的時髦單品。另一款則是Goyard中號手提包，包身佈滿Goyard經典老花標誌，是不少明星私服愛用包款，西卡選擇的是低調耐看的黑色款。

Givenchy Kenny鍊條包

氣場十足的全黑穿搭，搭配上小巧又不失帥氣的Kenny包，鍊帶部分以Givenchy Logo標誌打造而成，包包開口處以同樣的鎖頭標誌點綴，可以像西卡一樣手拿，或是以肩背方式使用。

Dior Vibe Hobo包

可肩背可斜背的Hobo包，加上Dior經典藤格紋圖案，就是經典中的經典，一身灰色短裙套裝的Jessica搭配白色包款，搭配巨大蝴蝶結髮飾點綴，為個性穿搭增添了一絲可愛氣息。

Dior Lady Dior Micro迷你包

去年推出引發搶購風潮的Dior Micro Bag系列，Jessica當然沒有錯過，她入手Lady Dior迷你款式，搭配莫蘭迪色的灰藍色，是氣質女孩不能錯過的小廢包款。

Valentino Garavani Stud Sign肩背包

Jessica穿著單肩背心搭配牛仔褲展現小性感，搭配Valentino經典肩背包氣質直接提升好幾倍，包上金色Logo加上亮紅色的內裏，是黑色控的手袋首選。

Fendi Sunshine迷你手提包

小廢包當道！Fendi Sunshine系列的迷你手提包，深受不少女星的喜愛，其中就包括Jessica，包款滿滿的細節設計，像是琥珀色提把、金色Fendi Logo、附有可肩背的長背帶，不論是正式套裝，或像Jessica身上充滿渡假感的休閒套裝都能與之搭配。

Hermès Birkin柏金包

多數女生都無法抵擋的Hermès手袋，Jessica自然也收藏了，其中又以柏金包最讓人心動，Jessica購入的是棕色金釦款，手袋不只經典還相當實背，不論正式或休閒場合都很適合背出去。

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