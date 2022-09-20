宋智孝辣照引暴動！韓系「微水母層次剪」修飾下顎線又不怕亂翹

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近幾年復古髮型當道，接近夏末韓國開始吹起了一股層次剪的風潮，有點類似當年的水母頭，但外層長度較長、也沒有明顯的一圈界線。

復古層次剪

這款層次剪的髮長是由內到外平行的漸層，最內層的髮長落在肩上到鎖骨左右，越外層越短，不過最外層的長度還是會超過下巴，呈現自然的弧度包覆著下顎線條，是一個蓬鬆、輕盈的造型。





從背面、側面看，不是非常整齊的剪裁，而是具有線條感的層次，內外層的髮絲銜接是相當流暢的。





復古層次剪髮色變化

前面有提到這款髮型是輕盈、蓬鬆且具線條感的，那麼就非常適合搭配挑染，不管是同色系的明暗變化，或者是像先前介紹過不動底色，挑染上金銀兩色的三色線條染也都很適合。









先前剪掉一頭長髮，睽違多時換上男孩風短髮的宋智孝，近期的短髮造型再度引發討論！

原本的男孩風極短髮稍微留長後，加上外側的層次，變成了有女人味的輕盈水母層次！超美的造型是不是讓人目不轉睛呢？

復古層次剪整理技巧

及肩的髮長常常會有一覺起來髮尾向外亂翹的問題，但這款層次剪內層可以只要吹順，並用電棒整理外層就好。

如果是比較熟悉電棒的人，也可以利用電棒夾出自己想要的造型，像是以下這張照片，將及肩的髮長稍微內捲、外層的髮絲則是向外捲，讓整體長度看起來更短一些，率性中又帶點可愛的感覺。

以下這個影片則是電棒方向示範





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