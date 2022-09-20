fb ig video ETtoday search mobile

宋智孝辣照引暴動！韓系「微水母層次剪」修飾下顎線又不怕亂翹

>

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近幾年復古髮型當道，接近夏末韓國開始吹起了一股層次剪的風潮，有點類似當年的水母頭，但外層長度較長、也沒有明顯的一圈界線。

復古層次剪

這款層次剪的髮長是由內到外平行的漸層，最內層的髮長落在肩上到鎖骨左右，越外層越短，不過最外層的長度還是會超過下巴，呈現自然的弧度包覆著下顎線條，是一個蓬鬆、輕盈的造型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

從背面、側面看，不是非常整齊的剪裁，而是具有線條感的層次，內外層的髮絲銜接是相當流暢的。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

復古層次剪髮色變化

前面有提到這款髮型是輕盈、蓬鬆且具線條感的，那麼就非常適合搭配挑染，不管是同色系的明暗變化，或者是像先前介紹過不動底色，挑染上金銀兩色的三色線條染也都很適合。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

先前剪掉一頭長髮，睽違多時換上男孩風短髮的宋智孝，近期的短髮造型再度引發討論！

原本的男孩風極短髮稍微留長後，加上外側的層次，變成了有女人味的輕盈水母層次！超美的造型是不是讓人目不轉睛呢？

復古層次剪整理技巧

及肩的髮長常常會有一覺起來髮尾向外亂翹的問題，但這款層次剪內層可以只要吹順，並用電棒整理外層就好。

如果是比較熟悉電棒的人，也可以利用電棒夾出自己想要的造型，像是以下這張照片，將及肩的髮長稍微內捲、外層的髮絲則是向外捲，讓整體長度看起來更短一些，率性中又帶點可愛的感覺。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以下這個影片則是電棒方向示範

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

2022女星瀏海範本盤點：張員瑛、申敏兒、金泰梨、金智媛，7款必知造型示範

2022秋冬中長髮燙髮推薦：修飾線條首選Rash Perm，輕盈卻有蓬鬆髮量！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 中短髮, 復古, 層次剪, 水母頭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻 內心開始有5種想法　會讓一個人越活越廢 近5千萬觀看！日網爆紅「睡前瘦腿操」6動作巨有感　2周腿圍消一圈 胡宇威、陳庭妮隔空「踩情侶鞋」放閃！　貝殼紋＋車縫線太顯眼 BLACKPINK合體曬神顏！Jisoo低腰褲玩骨盆時尚、Lisa真空西裝超性感 「別人對你不慷慨，不代表你吃虧」　擺脫4種幼稚心態　職場上才會越來越強 《黑話律師》10金句：人又不是憑自己意願出生的，生成怎樣就活成怎樣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面