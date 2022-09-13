艾美獎／《創造安娜》茱莉婭厭世妝美翻　「灰姑娘」莉莉詹姆斯唇色成敗筆

▲《創造安娜》茱莉婭加納和「灰姑娘」莉莉詹姆斯都以煙燻眼妝打造厭世感妝容。（圖／AP、美聯社）

記者張毓容／台北報導

第74屆艾美獎頒獎典禮於台灣時間今（13日）上午於洛杉磯盛大舉行，眾星雲集的紅毯上，女星們比美除了看禮服戰袍，妝髮造型也是一大關鍵。剛拿下「最佳劇情類影集女配角」的女星茱莉婭加納（Julia Garner）和「灰姑娘」莉莉詹姆斯（Lily James）不約而同都以煙燻眼妝打造時尚感厭世妝容，連色系都很相同，但莉莉詹姆斯可惜因唇彩土色調過重，成為妝容敗筆。

▲茱莉婭加納穿上GUCCI最新Cosmogonies系列禮服亮眼登場。（圖／AP）



演活《創造安娜》詐騙女王的茱莉婭加納，繼2019年和2020年兩度奪得艾美獎最佳女配角後，今年再以《黑錢勝地》拿下女配角獎項。她今日選擇GUCCI最新Cosmogonies系列禮服作為戰袍，精緻的花朵刺繡搭配菱形腰間鏤空，搶眼又有氣勢。

▲茱莉婭加納的妝容髮型搭配得很完美。（圖／翻攝IG@bobbyeliot）



為搭配造型，她將招牌淺金色短髮捲上泡麵捲，讓髮型更俐落又有立體感，妝容則是把重點放在棕色系的煙燻眼妝，將唇頰顏色放淡，搭配輕透底妝打造出時尚感十足的厭世妝容，因為只用淺淺的蜜桃粉頰彩加上裸粉色唇彩帶出猶如自然透出的氣色，不搶眼妝焦點，又不會顯得死氣沈沈。

▲莉莉詹姆斯以貼身亮片禮服現好身材。（圖／美聯社）



而以迪士尼真人版《仙履奇緣》中「仙度瑞拉」一角走紅的英國女星莉莉詹姆斯，今日則是穿上一襲Versace香檳金亮片禮服登場，強調胸線與腰際斜抓皺的貼身設計完美展現她的好身材，搭配精緻俐落的珠寶飾品點綴，超有性感女神風範。

▲她的貓眼煙燻妝很美，可惜唇色土調過重。（圖／CATCHPLAY+提供）



她同樣以灰棕色煙燻妝讓眼睛成為妝容重點，貓眼形的漸層眼影加上根根分明的捲翹睫毛，微厭世的同時又帶有一絲魅惑感，搭配霧面無瑕的底妝和上挑眉毛讓妝容更顯俐落。但唯一可惜的點是唇彩選擇土色調過重的裸色，整張臉乍看毫無色彩，搭配垂放髮型，容易顯得病態氣色差。

