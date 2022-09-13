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TWICE娜璉僅穿小可愛放送A4水蛇腰　一扭誘惑指數破表！

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記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE火紅國際，近年經紀公司積極規劃成員們的個人發展，替成員接下個人廣告、代言工作等，其中在今年推出Solo歌曲的成員娜璉人氣強強滾，近日宣布成為TOMMY JEANS的新任品牌繆思，並同時釋出了最新廣告畫報，只見娜璉僅穿著平口小可愛，露出一截迷人的A4水蛇腰，往旁邊一扭誘惑指數直接飆破表！

▲娜璉。（圖／翻攝自IG）

▲娜璉是LOUIS VUITTON的寵兒。（圖／翻攝自IG@twicetagram）

TWICE除了有團體代言的高爾夫服飾品牌外，成員們也有個人的合作，像是周子瑜就擔任韓國服飾品牌ZOOC的代言人，Sana則是固定與PRADA合作⋯⋯而娜璉的話，可以說是LOUIS VUITTON的寵兒，她經常穿著LOUIS VUITTON的服裝亮相，以及在IG上帶貨新手袋。

▲娜璉。（圖／翻攝自IG）

▲娜璉成為TOMMY JEANS的繆思女神。（圖／翻攝自IG@nayeonyny）

這回娜璉又有了新的身份，那就是成為TOMMY JEANS的繆思女神，TOMMY JEANS為TOMMY HILFIGER旗下的丹寧支線品牌，風格更為年輕多變化。

娜璉於最新釋出的廣告形象中擔綱演繹一套套秋季新裝，她穿著印有TOMMY JEANS大LOGO的小可愛，秀出白皙直角肩、以及一截令人稱羨的A4水蛇腰，往側邊一扭，誘惑指數破表；接著娜璉換上秋季必備的針織衫，讓單品搜尋度瞬間暴增，其他套牛仔襯衫、工裝外套的造型裡，娜璉再次以短版上衣的搭配演繹，迷人纖腰一口氣大放送。

▲娜璉。（圖／翻攝自IG）

▲娜璉。（圖／翻攝自IG）

▲娜璉。（圖／翻攝自IG）

▲娜璉。（圖／翻攝自IG）

▲娜璉演繹TOMMY JEANS秋季新裝，放送性感水蛇腰。（圖／翻攝自IG@nayeonyny）

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關鍵字：

TWICE, 娜璉, TOMMY JEANS

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