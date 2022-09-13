fb ig video ETtoday search mobile

趕走扁塌沒型！營養師：頭皮最愛「5種營養素」，幫你控油沒煩惱

>

▲▼營養師：「5種營養素」，幫頭皮天然控油 。（圖／翻攝自IG）

▲清潔和補充營養雙管齊下，才能擁有健康頭皮。（圖／翻攝自IG/christopherobin_paris、ryo_hair）

記者曾怡嘉／台北報導

夏秋季節轉換，氣溫炎熱潮溼，頭髮又黏又塌，出油、頭氣異味困擾也隨之而來！過度分泌油脂跟汗水，不僅影響頭皮壞菌增生，更可能引發角質異常代謝，營養師程涵宇指出：「頭皮就跟身體其他地方一樣，需要多種營養素才能健康平衡」。

#攝取維生素A，幫助油脂平衡

缺乏維生素A可能導致頭髮不夠強韌，攝取適量含有維生素A的食物，幫助增進皮膚黏膜與頭皮的健康狀態，有助於產生皮脂的油性物質，滋潤頭皮、維持頭皮健康平衡，像是地瓜、胡蘿蔔、菠菜、櫛瓜皆富含β-胡蘿蔔素，可在身體中轉變為維生素A，相當適合日常攝取。

▲▼營養師：「5種營養素」，幫頭皮天然控油 。（圖／Unsplash）

#維生素B群，維持頭皮代謝健康

維生素B群與頭皮代謝健康息息相關，不僅影響髮根強健，也助於維持能量與胺基酸的正常代謝，建議適量攝取穀物、雞肉、海鮮、深綠色蔬菜、鷹嘴豆等食材，幫助代謝更加分。

#攝取維生素C，頭皮抗氧化、自然不塌黏

「鐵質」是維持頭皮健康必需的礦物質，當身體中的維生素Ｃ足夠時，能夠促進膠原蛋白生成，幫助身體鐵質吸收率增加，芭樂、奇異果、葡萄柚、聖女番茄皆是維生素C的良好來源。

▲▼營養師：「5種營養素」，幫頭皮天然控油 。（圖／Unsplash）

#維生素D，提升頭皮保護力

身體中的維生素D濃度與蓬鬆髮密度有關，維生素D是一種脂溶性維生素，能提升頭皮保護力，幫助強健髮根。一般來說，可透過日曬20分鐘，讓身體自行合成維生素D；飲食方面則建議適量攝取鮭魚、黑木耳、日曬菇、牛奶等食材；另外，通常純素食者較易缺乏足夠的維生素D，需特別留意飲食攝取。

#維生素E，頭皮控油平衡

維生素E是頭皮油質平衡的關鍵，能減少不飽和脂肪酸的氧化、增進皮膚健康，杏仁、腰果、南瓜子、橄欖油、酪梨油，都是維生素E的良好來源，外食族則可藉由堅果隨手包、雜糧飯、無調味堅果飲等食材進行攝取。

▲▼營養師：「5種營養素」，幫頭皮天然控油 。（圖／Unsplash）

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，350元。

除了補充營養素外，艾瑪絲提出，維持頭皮健康關鍵在於第一步的溫和潔淨，避免固態油脂堆積所造成的頭皮悶塞感，用對洗髮精更視為首當要務，依個人頭皮屬性狀態，挑選適當的頭皮洗髮產品，藉由外在正確的頭皮養護方式，同時攝取體內飲食吃出頭皮營養，全面守護頭皮健康。

▲▼營養師：「5種營養素」，幫頭皮天然控油 。（圖／Unsplash）

▲Christophe Robin 火山泥淨化舒緩洗髮露，250ml，1,150元。

▲▼營養師：「5種營養素」，幫頭皮天然控油 。（圖／Unsplash）

▲德國AB 超豐盈潔淨洗髮精，200ml，1,900元。

►跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍

關鍵字：

控油, 營養素, 頭皮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」，做對讓減重事半功倍

只要1980元！住喜來登大飯店、吃十二廚下午茶　再去宜蘭玩到爽

只要1980元！住喜來登大飯店、吃十二廚下午茶　再去宜蘭玩到爽

常喝瓶裝水累積「環境賀爾蒙」恐致肥　多吃8種食物排毒抗發炎

常喝瓶裝水累積「環境賀爾蒙」恐致肥　多吃8種食物排毒抗發炎

迪麗熱巴暗黑星空禮服「造型封神」　閃鑽下藏不住極致曲線 星巴克9／12起「限時4小時」買一送一　4大連鎖咖啡開工優惠懶人包 天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5，冠軍只想獨處、連朋友都懶得交 4個清洗內衣須知　太常洗反而不ＯＫ 太妍、IU都剪了「Border cut」　髮尾層次秒瘦臉，長中短髮都適合 TWICE娜璉僅穿小可愛放送A4水蛇腰　一扭誘惑指數破表！ 楊冪慶祝36歲、出道20年美圖大放送！加碼私服小背心洩傲人身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面