趕走扁塌沒型！營養師：頭皮最愛「5種營養素」，幫你控油沒煩惱

▲清潔和補充營養雙管齊下，才能擁有健康頭皮。（圖／翻攝自IG/christopherobin_paris、ryo_hair）

記者曾怡嘉／台北報導

夏秋季節轉換，氣溫炎熱潮溼，頭髮又黏又塌，出油、頭氣異味困擾也隨之而來！過度分泌油脂跟汗水，不僅影響頭皮壞菌增生，更可能引發角質異常代謝，營養師程涵宇指出：「頭皮就跟身體其他地方一樣，需要多種營養素才能健康平衡」。

#攝取維生素A，幫助油脂平衡

缺乏維生素A可能導致頭髮不夠強韌，攝取適量含有維生素A的食物，幫助增進皮膚黏膜與頭皮的健康狀態，有助於產生皮脂的油性物質，滋潤頭皮、維持頭皮健康平衡，像是地瓜、胡蘿蔔、菠菜、櫛瓜皆富含β-胡蘿蔔素，可在身體中轉變為維生素A，相當適合日常攝取。

#維生素B群，維持頭皮代謝健康

維生素B群與頭皮代謝健康息息相關，不僅影響髮根強健，也助於維持能量與胺基酸的正常代謝，建議適量攝取穀物、雞肉、海鮮、深綠色蔬菜、鷹嘴豆等食材，幫助代謝更加分。

#攝取維生素C，頭皮抗氧化、自然不塌黏

「鐵質」是維持頭皮健康必需的礦物質，當身體中的維生素Ｃ足夠時，能夠促進膠原蛋白生成，幫助身體鐵質吸收率增加，芭樂、奇異果、葡萄柚、聖女番茄皆是維生素C的良好來源。

#維生素D，提升頭皮保護力

身體中的維生素D濃度與蓬鬆髮密度有關，維生素D是一種脂溶性維生素，能提升頭皮保護力，幫助強健髮根。一般來說，可透過日曬20分鐘，讓身體自行合成維生素D；飲食方面則建議適量攝取鮭魚、黑木耳、日曬菇、牛奶等食材；另外，通常純素食者較易缺乏足夠的維生素D，需特別留意飲食攝取。



#維生素E，頭皮控油平衡

維生素E是頭皮油質平衡的關鍵，能減少不飽和脂肪酸的氧化、增進皮膚健康，杏仁、腰果、南瓜子、橄欖油、酪梨油，都是維生素E的良好來源，外食族則可藉由堅果隨手包、雜糧飯、無調味堅果飲等食材進行攝取。

▲艾瑪絲 5α捷利爾頭皮淨化液，260ml，350元。

除了補充營養素外，艾瑪絲提出，維持頭皮健康關鍵在於第一步的溫和潔淨，避免固態油脂堆積所造成的頭皮悶塞感，用對洗髮精更視為首當要務，依個人頭皮屬性狀態，挑選適當的頭皮洗髮產品，藉由外在正確的頭皮養護方式，同時攝取體內飲食吃出頭皮營養，全面守護頭皮健康。

▲Christophe Robin 火山泥淨化舒緩洗髮露，250ml，1,150元。

▲德國AB 超豐盈潔淨洗髮精，200ml，1,900元。

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