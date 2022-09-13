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紐約時裝周／納斯小子首次走秀獻給COACH　TOMMY辦完秀馬上開賣

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記者王則絲／外電報導

紐約時裝周持續進行中，COACH於當地時間12日舉行2023春夏大秀，最大亮點不外乎是品牌最新全球代言人「饒舌歌手納斯小子」（Lil Nas X），獻出了首次的伸展台走秀；11日登場的TOMMY HILFIGER大秀則是展示2022秋冬系列，強調「即看即買」，兩品牌都注入了美式校服風格，其中COACH的多樣配件值得關注。

COACH 2023春夏大秀以方形輪廓的大夾克展開，接著出場的是一系列娃娃風短洋裝，運用可愛的顏色與領片打造，想當然是要搭配一雙娃娃鞋來完成造型；此外，美式校服字母、滾邊元素則出現在燈芯絨洋裝和針織衫上。最後，納斯小子穿著皮革背心登場，為大秀完美收尾。

▲紐約時裝周COACH。（圖／翻攝自coach）

▲紐約時裝周COACH、TOMMY HILFIGER（圖／翻攝自IG）

▲紐約時裝周COACH、TOMMY HILFIGER（圖／翻攝自IG）

▲紐約時裝周COACH、TOMMY HILFIGER（圖／翻攝自IG）

▲COACH 2023春夏系列。（圖／翻攝自COACH）

COACH的爆款「Tabby Bag」在本季推出了全新款式，放大版的包型變得更實用，中性外型像是郵差包，不拘於男、女生駕馭；模特兒們腳下踩著的做舊高筒球鞋，以及適合穿去海灘的鏤空塑料涼鞋，也是亮點配件。

▲紐約時裝周COACH、TOMMY HILFIGER（圖／翻攝自IG）

▲COACH全新變化的Tabby Bag。（圖／翻攝自COACH）

TOMMY HILFIGER睽違3年重返紐約時裝周，在眾品牌都在發表2023春夏季的同時，TOMMY HILFIGER展示的卻是即將來到的2022秋冬系列，所以它強調的是「即看即買」，秀後便立馬上架了本季服裝。

▲紐約時裝周COACH、TOMMY HILFIGER（圖／翻攝自IG）

▲TOMMY HILFIGER注入大量美式風格。（圖／翻攝自TOMMY HILFIGER）

TOMMY HILFIGER本季向安迪沃荷的工作室「工廠」（The Factory）致敬，將安迪沃荷兼容並蓄的精神，反映在選擇模特兒上，伸展台上有各種體型、皮膚顏色和年齡的模特兒，這同時也是TOMMY HILFIGER一直以來想強調的包容性。

▲紐約時裝周COACH、TOMMY HILFIGER（圖／翻攝自IG）

▲TOMMY HILFIGER全新TH Monogram。（圖／翻攝自TOMMY HILFIGER）

濃厚的美式元素貫穿本系列，包括靈感來自橄欖球球衣的條紋衫、馬球衫，以及校服夾克，並帶著全新的TH Monogram問世，推出一系列Logo服裝；另外，引起討論話題的「Tommy Hilfiger x Richard Quinn」聯名系列，也在大秀中展出。

►英女王加持的Richard Quinn聯名Tommy Hilfiger！小花棒球外套巨可愛

►紐約時裝周／FENDI的432萬Tiffany藍法棍包美到窒息！傳奇超模壓軸謝幕好驚喜

關鍵字：

紐約時裝周, COACH, TOMMY HILFIGER

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