早秋低調展現好身材　4件「黑色緊身洋裝」小露性感超吸睛

實習記者蔡孟廷／綜合報導

時序進入九月中下旬，總算感受到一些涼意，炎炎夏日告一段落，各大品牌的秋冬時裝也紛紛上架，在台灣不冷不熱的早秋，這次推薦4件緊身洋裝，讓妳在冬天囤積脂肪前，秀給大家夏天時準備的好身材。

Dior

▲Dior將經典的藤格紋融入New Look迷你裙當中，創造全新經典。（圖／翻攝自Dior官網）

將品牌經典的藤格紋圖案繡在全黑的網眼布上，在休閒中帶著Dior一貫的優雅，剪裁上更是採用Dior經典的New Look迷你裙，經典卻不老氣，同時也完美展現女性的身材曲線。

Elleme

▲以緊身針織勾勒女性身材，並以柔軟垂墜的裙擺與上身做對比。（圖／翻攝自Elleme官網）

來自巴黎獨立設計師品牌Elleme，除了包包讓人印象深刻之外，在洋裝設計也讓人耳目一新，以針織材質包裹女性身材，高領做了小細節，就好像真的領子一樣，柔軟垂墜的裙擺，晃著花都浪漫的餘波。

Dion Lee

▲緊身洋裝配上貼身馬甲，Dion Lee將女性的身材展現到極致。（圖／翻攝自Dion Lee官網）

緊身、綑綁、馬甲，這些都是澳洲設計師品牌Dion Lee的正字標記，穿上Dion Lee可以讓你的身材好到令人驚豔，即便是身材不夠完美，在他的設計之下，只要找到適合自己的尺寸，都能讓你變成大家的目光焦點。

Patou

▲以貼身的少女剪裁無袖寬肩帶洋裝，不只能完美配合微涼秋日更能預防走光。（圖／翻攝自Patou官網）

以少女感的剪裁殺出重圍，法國時裝品牌Patou今年秋冬推出的黑色緊身洋裝，以羊毛製成，最適合初秋微寒的天氣，無袖的設計讓你在天氣冷時加一件薄外套即完成時髦穿搭，背後的粗交叉綁帶，微微露出性感的美背，讓造型更有個性。

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