日本人體工學靠墊下殺1780元　改善不良姿勢、放鬆舒壓都好用

文／C編

很多人有姿勢不良的壞習慣，像是躺在床上滑手機、吃飽馬上躺著、趴著玩平板等等，其實長時間下來，會影響身體的狀態；「Her森森」推出「日本旭川Comfit 5in1 人體工學美姿靠墊」，原價2800元、特價1780元，可以改善不良姿勢，讓身體更放鬆、遠離痠痛等不適感。

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▲日本旭川Comfit 5in1 人體工學美姿靠墊，原價2800元、特價1780元，點我購買。



這款人體工學美姿靠墊可以轉換多種角度，分散脊椎、腰椎到腿部的重量，讓疲憊的下半身獲得解放，像是想要仰躺放鬆，就可以將它擺放在肩頸的位置，避免胃食道逆流；想要訓練抬腿美姿的時候，也可以用來放在身體下方輔助，讓身體更平衡。

除此之外，很多人長時間穿高跟鞋，小腿緊繃甚至疼痛，這時就可以使用靠墊，放在大腿、小腿的腳附近，做到適當的抬腿，幫助血液循環，同時也可以放在後背，幫助擴胸伸展，拉開肌肉群，讓身體更加舒服、放鬆。美姿靠墊 材質為獨家壓紋織布，打造出完美的觸感，慢回彈的記憶枕芯，可以讓人更舒服、更具支撐力的躺在上面，可拆洗的布套設計，想要清洗輕輕鬆鬆，直接丟洗衣機就可以清潔，非常方便。

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「Her森森」推出「日本旭川 Comfit 5in1 人體工學美姿靠墊」，原價2800元、特價1780元，不僅可以當作一般的靠枕使用，更可以搭配運動伸展，讓身體更加柔軟、放鬆，當然要趁特價趕緊入手，打造完美的體態。