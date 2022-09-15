穿出完美胸型的三大重點：3個月汰換舊內衣、肩帶超重要

記者李薇／台北報導

內衣雖然每個女性都需要，但很多人都不重視內衣的重要性，經常亂挑亂選，直到擠出副乳、胸型變了才開始後悔，因此建議可以透過3大重點，只要在日常多留心，就可以擁有完美的胸型以及好看的穿衣效果。

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1.內衣過小、過大都NG

內衣鬆一點穿起來是很舒服沒錯，但絕對沒辦法達到支撐或包覆的效果，長期以往會導致下垂、輪廓模糊；內衣過小讓胸部外溢，形成副乳，甚至會把胸部擠成好幾段，形成多個輪廓，這樣胸型不但不好看，還會變小變形。

2.長期不換內衣

人的體型幾乎每天都會有些微變化，更不用說胸型，尤其是長期下來改變更明顯，建議每個月都量一下胸部的大小及胸型，挑選適合的內衣，3、4個月就更換已經老舊的內衣，增加支撐度、包覆性，避免內衣變形，導致胸部跟著走山。

3.肩帶不調

很多人穿內衣常常會忽略要調整肩帶，大約是要有支撐力，有一點點提拉效果的緊度，不要讓它鬆垮垮的，這樣很容易就會讓胸部跟著下垂、走山，不貼合的效果等於沒穿，因此建議肩帶一定要好好的支撐拉起。

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