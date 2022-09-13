亞瑟士「第三代彈力跑鞋」摺紙靈感超輕盈！　NB薰衣草紫針織鞋必敗

▲ASICS NOVABLAST 3 細節仔細看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／綜合報導

ASICS（亞瑟士）為跑者量身打造NOVABLAST 3鞋款彈力再進化，不僅整體重量減輕約20g，採用全腳掌FF BLAST+ 輕彈中底科技，提升鞋款回彈力，外觀更有幾何摺紙工藝效果。同時，New Balance則迎來搭載Fresh Foam X中底配置的1080v12及860v13 ，同樣兼顧性能與顏值。

▲品牌形象大使林敬倫演繹NOVABLAST 3鞋款 。（圖／品牌提供）

亞瑟士NOVABLAST一直是注重腳感民眾的不二款式，最新第三代鞋款則是針對彈力、輕量、外型3大重點升級，首先保有獨特全腳掌厚彈中底，升級為FF BLAST+ 輕彈中底科技，整體鞋款重量減輕約20g。此外，採側邊TPU穩定片與TPU後跟杯，穩定後腳跟。

▲幾何摺紙工藝外觀搶眼順暢 ，女款主打色。（圖／品牌提供）

且獨特的網布鞋面搭配鞋側的幾何摺紙工藝，外觀搶眼順暢，男款以百搭白色針織布網結合湛藍漸層中底；同時首度推出2E 寬楦黑白配色，女款則是以白色針織布交織深藍色的亞瑟士經典虎爪，另也有隱藏版本「白金配色」，豐富日常穿搭。

▲New Balance本季推出優化Fresh Foam X中底配置的1080v12（右）及860v13鞋款 。（圖／品牌提供）



New Balance本季推出優化Fresh Foam X中底配置的1080v12及860v13鞋款，前者重點放在透氣彈性上，以針織面料作為鞋面搭配上鞋後跟的3D穩定結構更穩固；後者除了搭載雙材質Fresh Foam X緩震科技與雙密度中底，可應對多變地形之外，外觀設計則結合流線外型與鏤空的「N」字設計，增加辨識度。

▲流線外型與鏤空的「N」字設計，增加辨識度 。（圖／品牌提供）