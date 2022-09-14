試・開箱／貓奴暴動啦！可愛美洲獅變眼影盤　細緻妝感打造勾人眼神

記者李薇／台北報導

保養跟彩妝都要同時並行，才能打造出完美的狀態，最近就有不少彩妝新作登場，有貓奴最愛的美洲豹系列，也有超持妝的粉底系列，可以因應各種不同的需求，創造出不同的妝感，甚至還可以加入石虎保育，讓美變得更有意義。

＃香緹卡 捍衛神獸 四色眼彩盤

香緹卡每一年都會推出保育動物的慈善彩妝系列，每次推出的單品都很有意義，妝感也很美，受到大批美妝粉絲的喜愛。這次再度以美洲獅、美洲黑豹作為靈感，設計出全新的四色眼影盤，金棕色調、軍綠叢林風格搭配，還有細緻的珠光，可以打造出絕美的日常妝容，絕對是貓奴最愛。

這次新單品更與台灣石虎保育協會合作，捍衛神獸系列銷售總額的5%將作為贊助台灣石虎保育，購買限定全系列組合，可享73折再加贈限量石虎款環保食物袋。

＃媚比琳 FIT ME反孔特霧全進化零瑕嫩粉餅

媚比琳的FIT ME系列一直都是小資女省錢又有完美妝容的好幫手，這次推出全新粉餅，擁有24H吸油科技，比起上一代更能達到持久妝容，羽量級粉體細緻絲滑好推勻，輕輕鬆鬆就可以打造出無瑕疵的底妝效果，粉撲同步升級Q彈親膚材質，能創造磨皮感妝容。

＃I'M MEME 我愛水凝光透妝前防護乳

亞洲女孩的肌膚經常容易出現蠟黃、暗沉的問題，這時妝前隔離要挑選好，就可以達到校色的效果，像是這款全新的防護乳，就是採用薰衣草紫色的設計，可以輕易提亮膚色，達到韓系妝容的質感，簡單就可以打出冷白皮，水感的設計使用起來清爽不黏膩，讓人更加愛用。

＃OPERA 渲漾水色唇膏 ＃15裸橙 Nude Orange

以落日餘暉為靈感，融入裸粉橙及獨特的古銅金粉，打造多層次閃耀的「落日微暖唇」，展現出溫柔又具有力量的妝容效果，同時裡面含有保養滋潤成分，一抹就可以感受到滑順潤澤，不會乾燥不適，簡單就可以創造水潤感唇妝。