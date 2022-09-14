fb ig video ETtoday search mobile

試・開箱／貓奴暴動啦！可愛美洲獅變眼影盤　細緻妝感打造勾人眼神

>

記者李薇／台北報導

保養跟彩妝都要同時並行，才能打造出完美的狀態，最近就有不少彩妝新作登場，有貓奴最愛的美洲豹系列，也有超持妝的粉底系列，可以因應各種不同的需求，創造出不同的妝感，甚至還可以加入石虎保育，讓美變得更有意義。

＃香緹卡 捍衛神獸 四色眼彩盤

▲香緹卡,媚比琳,I`M MEME,OPERA,唇膏,彩妝,眼影,粉餅,。（圖／品牌提供）

香緹卡每一年都會推出保育動物的慈善彩妝系列，每次推出的單品都很有意義，妝感也很美，受到大批美妝粉絲的喜愛。這次再度以美洲獅、美洲黑豹作為靈感，設計出全新的四色眼影盤，金棕色調、軍綠叢林風格搭配，還有細緻的珠光，可以打造出絕美的日常妝容，絕對是貓奴最愛。

▲香緹卡,媚比琳,I`M MEME,OPERA,唇膏,彩妝,眼影,粉餅,。（圖／品牌提供）

這次新單品更與台灣石虎保育協會合作，捍衛神獸系列銷售總額的5%將作為贊助台灣石虎保育，購買限定全系列組合，可享73折再加贈限量石虎款環保食物袋。

＃媚比琳 FIT ME反孔特霧全進化零瑕嫩粉餅

▲香緹卡,媚比琳,I`M MEME,OPERA,唇膏,彩妝,眼影,粉餅,。（圖／品牌提供）

媚比琳的FIT ME系列一直都是小資女省錢又有完美妝容的好幫手，這次推出全新粉餅，擁有24H吸油科技，比起上一代更能達到持久妝容，羽量級粉體細緻絲滑好推勻，輕輕鬆鬆就可以打造出無瑕疵的底妝效果，粉撲同步升級Q彈親膚材質，能創造磨皮感妝容。

＃I'M MEME 我愛水凝光透妝前防護乳

▲香緹卡,媚比琳,I`M MEME,OPERA,唇膏,彩妝,眼影,粉餅,。（圖／品牌提供）

亞洲女孩的肌膚經常容易出現蠟黃、暗沉的問題，這時妝前隔離要挑選好，就可以達到校色的效果，像是這款全新的防護乳，就是採用薰衣草紫色的設計，可以輕易提亮膚色，達到韓系妝容的質感，簡單就可以打出冷白皮，水感的設計使用起來清爽不黏膩，讓人更加愛用。

＃OPERA 渲漾水色唇膏 ＃15裸橙 Nude Orange

▲香緹卡,媚比琳,I`M MEME,OPERA,唇膏,彩妝,眼影,粉餅,。（圖／品牌提供）

以落日餘暉為靈感，融入裸粉橙及獨特的古銅金粉，打造多層次閃耀的「落日微暖唇」，展現出溫柔又具有力量的妝容效果，同時裡面含有保養滋潤成分，一抹就可以感受到滑順潤澤，不會乾燥不適，簡單就可以創造水潤感唇妝。

關鍵字：

香緹卡, 媚比琳, I’M MEME, OPERA, 唇膏, 彩妝, 眼影, 粉餅

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

最愛吃醋三大星座男！TOP 1認為女友是自己的、誰都不能碰，佔有慾超強烈

無頸紋看起來更顯嫩！「乳油按摩厚敷法」一週兩次立刻見效

無頸紋看起來更顯嫩！「乳油按摩厚敷法」一週兩次立刻見效

及肩髮亂翹好難整理？3步超簡單編髮，等車途中就能變出俐落造型

及肩髮亂翹好難整理？3步超簡單編髮，等車途中就能變出俐落造型

多吃！櫻桃富含多酚、褪黑激素　抗癌還能提高睡眠品質 5個細節輕鬆掌握人生「鬆弛感」　擺脫焦慮綁架、離開緊繃的情緒 試・開箱／精華總浮在肌膚表面難吸收？靠前導水立刻注入滿滿彈潤感 搶救曬後黃金72小時！避免黑化、暗沉就靠這公式 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去 「超級護妻」的3大星座男！Top 1任何事都先挺老婆，捨不得委屈她 5個「洗髮壞習慣」戒了吧！小心落髮變多、髮質變好差

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面