5個「洗髮壞習慣」戒了吧！小心落髮變多、髮質變好差

▲洗髮其實藏有大學問。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近季節交替，頭皮容易搔癢，頭髮更是掉不停，除了做好頭皮保濕，應從根本的清潔下手，洗頭人人都會洗，但你真的洗對了嗎？盤點5個洗髮壞習慣，趕快戒掉才能讓髮質越來越好！

#不梳頭就直接洗頭

不知道你有沒有天天梳頭的習慣呢？其實適時的刺激頭皮能幫助血液循環，而洗髮前的梳頭，不只能將附著在頭皮上的髒汙油脂先去除，這樣洗頭就能更直接洗淨頭皮。

#護髮乳最後用

大部分的人都會將護髮乳當作最後步驟，其實如果想要減少掉髮的話，建議可以在洗髮前先抹一點護髮乳，這樣能讓髮絲柔滑不打結，避免拉扯導致落髮。

#用過熱的水洗頭

很多人以為想要去除頭皮上的油分，所以會使用較燙的水來洗頭，但其實過高的水溫容易傷害毛囊，建議最佳溫度應該是剛開始打濕頭髮時的溫度可以高一些，之後沖淨泡沫的水溫可以低一些較適合。

#吹頭髮的時候先吹髮絲

洗完頭髮後你會怎麼吹呢？大部分的人都會亂無章法吹整，希望頭髮越快乾越好，會先吹乾髮絲，其實正確應該是先吹頭皮再吹髮絲，頭皮乾了也能讓髮絲更為堅韌，避免掉髮。

#少洗頭就能防止掉髮

少洗頭其實不能防止掉髮，即便最近掉髮嚴重也建議該正常清潔，但手法可以盡量輕柔，其實洗髮時的掉髮多半是洗之前就脫落了，因此即便不洗頭，頭髮一樣會脫落。

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