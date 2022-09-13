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桃園大江周年慶UNIQLO滿3千送2百　二館2025年第四季開幕

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▲桃園百貨周年慶。（圖／大江購物中心、SOGO提供）

▲桃園大江購物中心周年慶，調整37個新櫃迎客。（圖／大江購物中心、SOGO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

桃園大江購物中心9／30即將迎來周年慶檔期，祭出滿千送百滿額回饋，業者表示為迎接下半年周慶購物旺季，調整37個品牌櫃位，引進三星全品體驗館、未來實驗室及動漫遊戲專區等之外，還有點點心、檀島新餐飲也將報到，另位於一館旁的大江二館，也預計在2025年第三季開幕。

▲桃園百貨周年慶。（圖／大江購物中心、SOGO提供）

桃園大江購物中心周年慶將從9／30至10／30舉行，推出全館指定店櫃消費滿5,000元送400元抵用券、化妝品消費滿3,000元送300元抵用券、UNIQLO消費滿3,000元送200元抵用券等優惠，另看準民眾到百貨「嚐鮮」的消費趨勢，今年也積極招商、進行樓面品牌調整，調整店櫃總面積超過千坪，集結3C、家電、生活藥妝及獨家主題餐廳等品牌店櫃陸續進駐。

▲桃園百貨周年慶。（圖／大江購物中心、SOGO提供）

大江購物中心副總經理何旭魁表示，自暑假以來館內用餐及看電影的人潮大增，同時帶動服飾零售店櫃的提袋率，今年1至8月營業額及成交筆數較去年同期皆有雙位數成長率，特別是暑假期間7、8月業績較去年衝出高成長72%，在沒有振興三倍券加持之下，業績也有10%的微幅成長。

其新進駐品牌包括三星全品體驗館、未來實驗室、KINYO、VORNADO沃拿多、Ailock智慧鎖等居家業種，以及動漫電玩專區的三口玩具、遊戲巨蛋Game Pro、大師修等，桃園首間檀島咖啡與點點心也將在11月份進駐。

▲桃園百貨周年慶。（圖／大江購物中心、SOGO提供）

SOGO中壢目前也正舉行生日慶檔期優惠，9／25前推出「4%金喜刷」活動，刷指定銀行信用卡當日當館單卡累積消費滿5,000元，可兌換SOGO 4%電子抵用券，且當日累計消費滿1萬元、2萬元、5萬元與10萬元以上各門檻，還可兌換不同等級贈品壹份。另憑快樂購卡當日於全館單筆消費滿2,400元以上並累點成功可參加抽獎，有機會獲得市價63,800元的bgreen RS2鷗式全身拍打律動機。

▲桃園百貨周年慶。（圖／大江購物中心、SOGO提供）

▲SOGO中壢店SONY BRAVIA 65型4K Google TV顯示器 XRM-65X90K，原價69,900元，特價64,900元。

▲桃園百貨周年慶。（圖／大江購物中心、SOGO提供）

▲SOGO中壢店osim uLove3減壓養身椅，原價198,000元，特價149,800元。

關鍵字：

大江購物中心, 桃園, 週年慶, 周年慶

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