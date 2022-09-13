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連假吃太多發胖？營養師教「6招飲食調整」甩開肥肉　早睡也有用

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▲▼ 連假吃太多？營養師教6招飲食調整 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享大餐後的飲食調整原則，幫助平衡不卡油。（圖／翻攝IG@babebani）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

中秋連假你是不是也放肆大吃大喝，結果變胖又開始準備節食瘦身了嗎？營養師陳心驊（菲菲）就提醒，飲食可以改為清淡但不建議節食，以免一下子吃太少而陷入節食、暴食又復胖的惡性循環中。她建議可以依照6個調整飲食原則來幫助連假大餐後平衡，不讓油脂卡在身上變肥肉。

▲▼ 連假吃太多？營養師教6招飲食調整 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多喝水

增加喝水量促進代謝，改善大餐吃重鹹後水腫的情形，每天至少喝體重x 35～40ml的水量。

▲▼ 連假吃太多？營養師教6招飲食調整 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多吃蔬菜

建議每餐一碗蔬菜，把大餐沒吃到的蔬菜都補起來，除了增加飽足感不會讓自己吃太多之外，蔬菜中的鉀離子也會幫助消水腫，膳食纖維也可以改善便秘的問題。

＃多活動

這幾天上班可以多走樓梯，上班空檔也可以站起來走走晃晃，在茶水間倒水的時候也可以抬膝來回走，增加活動量，如果有運動更好，有吃就要動，多吃更要多動。

▲▼ 連假吃太多？營養師教6招飲食調整 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃早點睡

早點休息可以避免夜間進食，充足的睡眠也會增加瘦體素的產生，降低飢餓素的分泌，幫助管理食慾。

＃不量體重

大餐後容易水腫，這時候量體重只會造成自己慌張。大餐後增加1～2公斤很常見，碳水化合物跟鈉都會增加體內水分，再加上食物重量就會造成體重的浮動，不用太擔心。

▲▼ 連假吃太多？營養師教6招飲食調整 。（圖／翻攝unsplsh）

＃飲食清淡但不節食

高油脂的大餐後，飲食上可以少一點油脂、少一點調味，讓身體休息一下。但不建議透過節食的方式，一下子過於限制熱量，容易陷入「節食→暴食→自責→節食→暴食」的輪迴當中。

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關鍵字：

中秋, 中秋節, 烤肉, 月餅, 大餐, 減肥, 瘦身, 發胖, 補救, 飲食, 秘訣, 原則, 調整, 食物, 營養師

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