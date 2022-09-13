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名模趙孟姿戴8780萬項鍊替兒女物色珠寶　洩生二寶許孟哲沒送禮

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 ▲蕭邦舉辦頂級珠寶腕錶展，邀產後復出的趙孟姿演繹。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

7月與老公許孟哲開心迎接二寶兒子Liam的名模趙孟姿，產後復出獻給蕭邦（Chopard），今受邀示範兩套上千萬元的珠寶與名錶，她透露生第一胎女兒Doreen時婆婆送她珠寶，生第二胎老公沒有特別送禮，僅表示「辛苦了」，她似乎已習以為常，笑稱每回拍工作照給老公，得到的回應都是「妳很漂亮」，唯有機械錶才會燃起老公討論的欲望。

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲趙孟姿佩戴此次蕭邦珠寶展最高價的藍寶石鑽石項鍊87,800,000元，藍寶石鑽錶33,480,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

雖然老公沒有買精品的實際行動，但趙孟姿已開始為兒女物色適合珠寶，準備在他們18歲時送給他們當成年禮，今蕭邦頂級珠寶腕錶展最令她心動的是Red Carpet紅地毯系列鑲嵌7顆總重65.40克拉藍寶石與126.04克拉鑽石項鍊，身價8780萬元，是此次珠寶展最高價之作，可搭配成套的藍寶石鑽錶價值也高達3348萬元，連錶盤都鑲滿藍寶石。

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲趙孟姿示範蕭邦紅地毯系列沙弗萊石點綴粉紅藍寶石項鍊28,170,000元，Precious Lace祖母綠鑽錶12,698,000元。

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲蕭邦Red Carpet 紅地毯系列藍寶石鑽錶（左）33,480,000元，鑲嵌祖母綠與鑽石的獨一無二Precious Lace錶12,698,000元。

趙孟姿的另一套Red Carpet紅地毯系列項鍊則鑲嵌超過3000顆沙弗萊石，繞成圈的設計搭配點綴的粉紅藍寶石，神似「聖誕花環」；除了大件項鍊吸睛，珠寶錶是蕭邦的強項，300萬元至800萬元的設計款深受貴婦喜愛，此次珠寶展更端出全球唯一的Precious Lace祖母綠鑽錶，同屬千萬等級之作。

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲蕭邦Red Carpet 紅地毯系列項鍊鑲46顆63.56克拉綠柱石，85顆113.1克拉拓帕石、41顆43.25克拉海藍寶石、藍寶石與鑽石，15,550,000元。

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲蕭邦主石為1顆3.45克拉粉紅藍寶石的鑽戒（左）6,200,000元，鑲嵌28 顆8.17克拉黃色藍寶石的鑽戒1,072,000元。

在珠寶與鐘錶領域同樣表現亮眼的伯爵（PIAGET），結合兩項精湛工藝創作Extravagant Touch高級珠寶腕錶，18K白金錶殼優美曲線延伸至手環處，外緣一側鑲嵌欖尖形切割祖母綠、另一邊為尖形切割藍寶石，兩者色調恰好呼應黑蛋白石面盤的漂亮遊彩，品牌還為此錶加上可拆式藍綠色系羽毛，讓珠寶錶更顯華麗，令人驚喜的是可轉換為一副羽毛鑽石耳環，或取下羽毛單純呈現美鑽耳環，多變的穿搭方式吸引貴客。

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵Extravagant Touch高級珠寶腕錶配上羽毛華麗至極。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ Chopard,Piaget 。（圖／公關照）

▲伯爵Extravagant Touch高級珠寶腕錶可轉換成鑽石羽毛耳環。

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關鍵字：

許孟哲, 趙孟姿, Chopard, 蕭邦, 伯爵, PIAGET

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