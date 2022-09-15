風・Luxury／硬漢風方形錶曝光　多層次錶殼、鏤空盤露高級質感

▲卡地亞Santos de Cartier腕錶是方形錶中的經典。（圖／卡地亞提供）



記者陳雅韻／台北報導

提到方形錶，多數人第一聯想是卡地亞（Cartier）Santos de Cartier腕錶，1904年路易卡地亞為飛行員Santos-Dumont打造了錶壇史上首只戴於手腕上的現代腕錶，1911年正式開啟了方形圓角搭配弧形錶耳、錶圈外露螺絲的Santos腕錶傳奇，特別是近幾年外型與功能兼具的高階運動錶盛行，此系列仍是熱門選擇；近期HUBLOT（宇舶）也加入方形錶行列，首度推出錶徑42毫米的方形Square Bang Unico系列腕錶，多層次錶殼配上鏤空面盤，硬漢特色表露無遺。

▲HUBLOT Square Bang皇金陶瓷計時碼錶，1,240,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）





▲HUBLOT Square Bang Unico計時碼錶系列有皇金款（左）1,338,000，鈦金屬款（下）717,000元，限量250只的黑陶瓷款815,000元。

HUBLOT打造方型的Square Bang Unico系列腕錶最大挑戰是機芯，才能完美在方形錶殼內置入圓形的自製UNICO飛返計時機芯並呈現鏤空面盤；第二項挑戰為模組化結構錶殼，上下兩片模組能提供多樣的組合，併經過拋光及緞面髮絲紋處理、微噴砂螺絲等細節處理，製作難度較圓形錶殼更高。

▲HUBLOT Square Bang Unico All Black黑陶瓷計時碼錶透明錶背可欣賞機芯。





▲Square Bang Unico計時碼錶系列均搭載One Click單鍵快拆錶帶裝置。

Square Bang Unico系列首先推出5種款式，包括限量250只的黑陶瓷錶與未限量的鈦金款、皇金款，以及皇金及鈦金屬搭配黑陶瓷錶圈，均搭配呼應方型錶殼造型的黑色立體方形鉚釘橡膠錶帶，設有HUBLOT專利One-Click單鍵快拆錶帶裝置可隨喜好更換錶帶。

▲Bell & Ross限量999只的BR 03-92 A522腕錶，13,4000元。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

▲Bell & Ross BR 03-92 A522錶款設計取材自Alpine A522戰車。

從飛機駕駛艙儀表板擷靈感的Bell & Ross方形飛行錶赫赫有名，此經典輪廓從空中延伸至陸地，今年與合作夥伴Alpine F1® Team賽車隊聯手推出限量999只的BR 03-92 A522錶，承襲招牌的儀表板造型42毫米陶瓷錶殼，又神似汽車速度計，在面盤細節處點綴Alpine車隊的藍白主色，例如裝飾車隊A字標誌藍色中置秒針、日曆窗上方的迷你紅白藍三色旗幟，以及邊緣斜面的藍色分鐘刻度，搭配賽車手需求輕巧且透氣的打孔橡膠錶帶，為方形錶更添帥氣。

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