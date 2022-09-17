LIFE・經典／「二手貨」在巴黎紅翻天　台灣IKEA限時兩天開賣二手家具

▲近幾年在法國二手市場更加活躍，用二手貨變成一種趨勢。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著環境保護議題，越來越需要被急迫重視的議題之下，許多企業也紛紛針對資源永續開始行動，走進全球上億家庭的IKEA，早對外宣布要在2030年轉型成為「循環企業」的目標，台灣本週末9／17與9／18兩天，也在新店店舉辦二手市集，販售IKEA的二手家具，其實二手商品在巴黎人眼中已是炙手可熱的「第二生命」，還有調查機構估計在2030年，巴黎的二手市場規模會超過一手市場。

在許多人還深陷於品牌打造「新就是潮」、「新就是好」的消費氛圍時，在生活品味與時尚態度都走得很前面的巴黎人，已經早就不這麼想了，許多人意識到這樣的消費態度是個陷阱，過度消費延伸出的收支不平衡、環境衝擊可能讓自我生活與地球都造成失衡。

根據法國民調機構Pollfish 2020年6月的調查，有79%受訪者，每年會購入二到六件的二手家具。針對2018年的一份法國時尚學院（IFM）研究顯示，法國每三人會有一人選擇購買二手的服裝跟飾品，他們甚至為二手商品創造一個名詞「第二生命 seconde vie」，當地《解放報》還預估在2030年，在二手市場消費規模很可能超越「一手市場（新品）」。

研究指出，法國二手消費市場持續暢旺的原因，主要還是來自經濟考量，購買使用過卻完好的商品，只要價格漂亮，大家都能樂於接受，且可以滿足第二動機-減少過度消費導致工業擴張，所造成的環境衝擊。其實不僅在法國，德國Statista統計網站2020年發布的資料顯示，44%民眾在當年至少購入一件二手商品，且主力以年輕人居多。

而家樂福、迪卡儂等大企業也投身循環經濟，民眾帶一袋良好保存的舊衣回收可賺5歐元，折合台幣約155元，經店家整理後可再用低價賣出。此外，法國IKEA也接受部分特定家具回收，並提供一定的回饋金來鼓勵回收動作，並計劃在巴黎開出IKEA的二手家具店。

台灣IKEA近期也針對家具回收舉行活動，可視為推動二手家具在台灣社會流動的起手式，在9／17至9／18的六日週末，於新店店舉辦二手市集，鼓勵消費者與員工替不需要的物品尋找新主人，另號召網紅化身攤主，加碼名人改造專區，邀約設計師WooLeeX、畢書盡、萬秀洗衣店進行家具改造現場拍賣，收益扣除成本後全數捐贈荒野保護協會。

IKEA表示，本次二手市集共吸引53組消費者報名，經初步評選後精選13組參與「循環舊是愛」二手市集。IKEA數年前已啟動企業租用服務，並預計販售企業公共空間汰換後修復的家具商品，據悉還有更多二手家具的相關服務，最快會在今年底推出。