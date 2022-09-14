今年最芭比Q的水逆來襲！12星座兩階段衝擊　最後10天是關鍵

文／被新聞耽誤的占星師Sandy

今年衝擊力最大的水逆在9／10到10／2登場，相信在前兩週的水逆陰影期，大家已經可以感受到水逆的威力，溝通不良、3C用品當機、以及學習障礙、交通意外等狀況紛紛上演，9／10到9／22水星逆行於天秤座，跟情人的溝通要特別謹慎，否則有「炎上」危機，還有事業合作伙伴方面，雙方意思必須再三確認，不放心就白紙黑字寫清楚，免得被打迷糊仗。

▲今年衝擊力最大的水逆來襲。（圖／被新聞耽誤的占星師Sandy提供，請勿翻攝）



被新聞耽誤的占星師Sandy認為，這波水逆最嚴重期間落在9／23到10／2，水星在處女座逆行時，因爲水星是處女座的守護星，回到主場本來應該好棒棒，最能發揮水星的主管的才華，像溝通、學習、邏輯和短期旅遊等，但水星現在處於逆行階段，詼諧的比喻，水星回到了家但宿醉，無法發揮平時的長才，於是產生資訊落差。

大環境來看，水星逆行處女座，雞毛蒜皮的小細節也可能是爆點，對疫情務必提高警覺，個人健康上的隱憂，有機會在這時爆發，請勿忽略身上小毛病，另外，3C用品爆炸、跳電、嚴重車禍也都有發生的機率，各位駕駛人請特別小心，環境堪憂就別搶快了吧。

▲3C用品使用危險也都有發生的機率。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



這波水逆分為兩階段，9／10到9／22逆行天秤座，以及9／23到10／2逆行於處女座，對個別星座而言（參考上升星座與太陽星座）

牡羊座

前期：情人溝通注意、工作合伙人注意

後期：職場溝通注意、健康小毛病勿輕忽

金牛座

前期：職場溝通注意、健康小毛病勿輕忽

後期：戀人溝通注意、小孩、毛小孩健康注意

雙子座

前期：戀人溝通注意、小孩、毛小孩健康注意

後期：家人溝通、家人健康注意

巨蟹座

前期：家人溝通、家人健康注意

後期：資訊溝通注意、同事、兄弟姊妹溝通注意

獅子座

前期：資訊溝通注意、同事、兄弟姊妹溝通注意

後期：金錢消費注意、網購注意

處女座

前期：金錢消費注意、網購注意

後期：伴侶溝通注意、腦袋芭比Q注意、行動力混亂注意

▲水星逆行於天秤座，跟情人的溝通要特別謹慎。（圖／取自免費圖庫pexels）



天秤座

前期：伴侶溝通注意、腦袋芭比Q注意、行動力混亂注意

後期：疾病注意、語焉不詳注意

天蠍座

前期：疾病注意、語焉不詳注意

後期：網路交友注意、勿跟網友筆戰注意、科技產品使用注意

射手座

前期：網路交友注意、勿跟網友筆戰、注意科技產品使用注意

後期：長官、長輩溝通注意

摩羯座

前期：長官、長輩溝通注意

後期：旅遊注意、外國人溝通注意、宗教詐騙注意

水瓶座

前期：旅遊注意、外國人溝通注意、宗教詐騙注意

後期：老闆溝通注意、金錢流向注意

雙魚座

前期：老闆溝通注意、金錢流向注意

後期：情人溝通注意、工作合伙人注意