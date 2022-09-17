追咖族請收下！南北六間「職人咖啡廳」　加了地瓜喝到不同的新奇感受

圖、文／MENU美食誌

嚴選南北六間職人咖啡廳，讓你輕鬆喝出職人精神，台北、高雄的追咖族請收下，必訪的咖啡廳都在這裡！

二木咖啡 FUTAGI COFFEE ROASTER

高雄市三民區

隱身於高醫美食商圈巷內，是一家充滿日式氛圍且不限時的質感咖啡廳，店內所有咖啡豆都是老闆自己烘焙製成。

▲二木咖啡（圖／美食客yc美食日誌提供）

咖啡足矣

高雄市新興區

位於高雄信義國小站後方，由年輕夫婦所創立的咖啡廳，店內販售虹吸式咖啡、義式咖啡等各種品項，外酥內軟的肉桂捲也是必點之一！

▲咖啡足矣（圖／美食客angela愛到處吃喝提供）

SIMPLE KAFFA FLAGSHIP 興波咖啡旗艦店

台北市中正區

供應的手沖咖啡主要分成淺焙、中焙和深焙等3款，也有義式咖啡、創意特調咖啡和非咖啡類的飲品。

▲興波咖啡旗艦店（圖／美食客地方恰北北媽媽提供）

GABEE.咖啡店

台北市松山區

必喝創意咖啡啡你莫薯，選用台灣在地的地瓜，作為這杯創意咖啡的精髓，透過不同的喝法，可以喝到３種不同層次的新奇感受。

▲GABEE.咖啡店（圖／美食客玉晴提供）

瑰夏咖啡 UNC COFFEE永春店

台北市信義區

店內主打單品咖啡一共分成６種價位，其中有許多特別的產區，是在其他咖啡廳找不太到的，馬拉威密蘇庫山脈藝伎帶有濃郁紅酒香氣、深色莓果調和葡萄，層次豐富。

▲瑰夏咖啡（圖／美食客瑰夏咖啡提供）

菁咖啡 COFFEE DRINK 美術店

高雄市鼓山區

店內的烘豆師具有國際CQI咖啡品質鑑定師證書資格，嚴選世界各地高品質咖啡豆，淬鍊出每一杯獨具風味的精品咖啡，此外店內也有提供多款餐點。

▲菁咖啡（圖／美食客享受吃喫 提供）



※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權