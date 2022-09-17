fb ig video ETtoday search mobile

追咖族請收下！南北六間「職人咖啡廳」　加了地瓜喝到不同的新奇感受

>

圖、文／MENU美食誌

嚴選南北六間職人咖啡廳，讓你輕鬆喝出職人精神，台北、高雄的追咖族請收下，必訪的咖啡廳都在這裡！

二木咖啡 FUTAGI COFFEE ROASTER
高雄市三民區

隱身於高醫美食商圈巷內，是一家充滿日式氛圍且不限時的質感咖啡廳，店內所有咖啡豆都是老闆自己烘焙製成。

▲職人咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲二木咖啡（圖／美食客yc美食日誌提供）

咖啡足矣
高雄市新興區

位於高雄信義國小站後方，由年輕夫婦所創立的咖啡廳，店內販售虹吸式咖啡、義式咖啡等各種品項，外酥內軟的肉桂捲也是必點之一！

▲職人咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲咖啡足矣（圖／美食客angela愛到處吃喝提供）

SIMPLE KAFFA FLAGSHIP 興波咖啡旗艦店
台北市中正區

供應的手沖咖啡主要分成淺焙、中焙和深焙等3款，也有義式咖啡、創意特調咖啡和非咖啡類的飲品。

▲職人咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲興波咖啡旗艦店（圖／美食客地方恰北北媽媽提供）

GABEE.咖啡店
台北市松山區

必喝創意咖啡啡你莫薯，選用台灣在地的地瓜，作為這杯創意咖啡的精髓，透過不同的喝法，可以喝到３種不同層次的新奇感受。

▲職人咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲GABEE.咖啡店（圖／美食客玉晴提供）

瑰夏咖啡 UNC COFFEE永春店
台北市信義區

店內主打單品咖啡一共分成６種價位，其中有許多特別的產區，是在其他咖啡廳找不太到的，馬拉威密蘇庫山脈藝伎帶有濃郁紅酒香氣、深色莓果調和葡萄，層次豐富。

▲職人咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲瑰夏咖啡（圖／美食客瑰夏咖啡提供）

菁咖啡 COFFEE DRINK 美術店
高雄市鼓山區

店內的烘豆師具有國際CQI咖啡品質鑑定師證書資格，嚴選世界各地高品質咖啡豆，淬鍊出每一杯獨具風味的精品咖啡，此外店內也有提供多款餐點。

▲職人咖啡 。（圖／美食誌提供）

▲菁咖啡（圖／美食客享受吃喫 提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 高雄, 咖啡, 咖啡廳

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化

外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化

4個約會的「聊天地雷」　想脫離單身就別狂踩

4個約會的「聊天地雷」　想脫離單身就別狂踩

林志玲19年前穿「鏈條衣」走秀模樣曝光　黃淑琦經典禮服回顧 內湖「花園咖啡廳」卡啡那6點湧現人潮　老饕每間店都朝聖、推薦必吃舒芙蕾 陳庭妮踩首賣毛毛高跟鞋挑戰性感極限　偏愛「露2處」曲線最加分 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去 星巴克9／15起「全咖啡品項買一送一」　那堤、美式等熱門品項全部有 史上CP值最高運動「超人式」　每天4動作輕鬆提臀、2周告別小腹婆 鳳小岳靠海洋療癒身心靈，自曝就連老婆都是「衝浪」追來的

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面