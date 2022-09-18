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6間高CP無菜單「鐵板燒料理」　初魚、饗宴每一道都美味也驚喜

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圖、文／MENU美食誌

嚴選6間高CP值無菜單料理餐廳，不只道道美味也道道驚喜！食材新鮮加上獨特的料理手法，絕對是你愛上無菜單料理的關鍵。

初魚鐵板燒新光A9店
全台多間分店

從台北開到台中的高CP值鐵板燒，店內氛圍沉穩低調，採單一價位的無菜單料理，每個月會換一次菜單，只能官網線上訂位且預約時就要支付用餐費用。

▲鐵板燒 。（圖／美食誌提供）

▲初魚鐵板燒（圖／美食客Yvonne Wu提供）

鐵 F.F TEPPAN BISTRO 鐵炭酒（師大店）
台北市中正區

台北著名的平價無菜單鐵板燒料理，店內裝潢採深藍色牆面，搭配墨綠色絨布椅子，用餐價格是990元+10%，若想將套餐的大蝦換成龍蝦可提前加購預訂。

▲鐵板燒 。（圖／美食誌提供）

▲鐵 F.F TEPPAN BISTRO 鐵炭酒（圖／美食客小波提供）

饗宴鐵板燒
宜蘭縣五結鄉

宜蘭知名的無菜單料理餐廳，店家選用南方澳及大溪漁港的在地海鮮，套餐有分$1,950、$2,250、$2,650、$3,950、時價等五個價位。

▲鐵板燒 。（圖／美食誌提供）

▲饗宴鐵板燒（圖／美食客香ちゃん美食探險提供）

WILL’S TEPPANYAKI
台北市松山區

以海鮮料理佔大多數的無菜單鐵板燒，店內座位有限，因此一次最多只能接待17位客人，套餐價格為2,080元＋10%。

▲鐵板燒 。（圖／美食誌提供）

▲WILL’S TEPPANYAKI（圖／美食客咕咕Eat 提供）

食光宴鐵板料理
台南市善化區

位在善化南科的精緻無菜單鐵板料理，主要以預約訂位為主，中午提供一場，晚上則是兩個時段，海陸套餐有八道菜色，價位則有$800、$1,280、$1,480、$1,960等四種。

▲鐵板燒 。（圖／美食誌提供）

▲食光宴鐵板料理（圖／美食客麥麥提供）

明水然無菜單鐵板燒 慶城店
台北市松山區

主打使用當季新鮮食材烹煮出高CP值的海陸雙拼鐵板燒料理，價位有1,390元、1,890元跟3,000元可以選擇，另外會收一成服務費。

▲鐵板燒 。（圖／美食誌提供）

▲明水然無菜單鐵板燒 慶城店（圖／美食客魚魚小遊食提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 無菜單, 餐廳, 鐵板燒

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