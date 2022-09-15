史上CP值最高運動「超人式」　每天4動作輕鬆提臀、2周告別小腹婆

文／美人圈

要怎麼樣才能「減肥成功」一直是許多人的煩惱，尤其肚子和屁屁的贅肉更是難以消滅，今天就帶來健身教練大推的「超人式運動」可以強化核心力量，網友實測2周就成功告別小腹婆，究竟超人式運動要怎麼練？超人式又有什麼好處呢？本篇一次為大家深度解析！

練超人式運動有什麼好處？

在做超人式訓練時，會需要骨盆底肌收縮用力，學會控制到這塊肌肉，更能讓整體核心肌肉群穩定且有張力，搭配舉起雙手、雙腳的動作，更能一次訓練到腹部、背部、臀部，堪稱是CP值最高的健身運動，現在就一起來看看要怎麼練吧~





超人式核心運動：初級超人式

健身新手建議可以從初級超人式開始練起！首先讓身體進入四足跪姿，右手、左腳同時向上水平抬起，注意我們的手腕和肩膀，要在同一條直線上，重複抬起10~15下後，就可以換手換腳再重複練習。

▲CP值最高運動（圖／healthline，下同）

超人式核心運動：基礎超人式

再稍微進階一些，我們可以來挑戰最經典的超人式，以骨盆肌底為支點，同時抬起雙手和雙腳，重複抬起的動作15下，如果同時抬起核心很難穩定的話，小編會建議新手可以先從抬腳開始，再抬起上半身，慢慢練習。

超人式核心運動：飛翔超人式

如果基礎的超人式也難不倒你，就可以試試看「飛翔超人式」同時抬起上半身和下半身後，用骨盆肌底穩住核心，保持身體不動，接著緩緩張開雙臂向前、向後擺動，就像隻飛翔的鳥兒一般，加入了手臂的訓練，可以讓局部燃脂效果更提升。

▲飛翔超人式（圖／gymguider）

超人式核心運動：半超人式

最後，我們再回到緩和的「半超人式」動作，身體趴下，腳尖微微勾起，雙手撐地並緩緩抬起上半身，重複拉伸的動作10下，這套動作很適合作為超人式訓練的收尾，伸展緊縮的肌群部分，也可以加速消除疲勞！

建議大家可以每天這樣練超人式運動：

初級超人式10~15下（X各2邊）→基礎超人式15下→飛翔超人式揮動手臂15下→半超人式拉伸10下

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