宋智孝難得「下身失蹤」洩美腿！　3分褲勒出細腿，根本瘦回巔峰

記者王則絲／台北報導

韓女星宋智孝近日頻繁的上傳私服穿搭照，IG上最新一組美照中，宋智孝難得是嘗試了「下身失蹤」的造型，寬鬆T恤下內搭3分緊身褲，秀出一雙纖細美腿，精實的體態沒有一點贅肉，也讓人發現歐膩最近幾乎是瘦回巔峰了。

▲宋智孝最近的私服穿搭尺度很火辣。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）



宋智孝近期的穿衣風格尺度很火辣，接連幾張性感的貼身背心造型，讓粉絲們大飽眼福，雖然胸前很有料，但是可以看到宋智孝的手臂其實是非常纖細的，再加上最近上節目時，即使受螢幕拉寬的影響，臉型線條還是顯得很分明。

▲宋智孝最新的「下身失蹤」私服穿搭。（圖／翻攝自IG@my_songjihyo）



最新穿搭中，宋智孝穿上KIRSH的寬鬆上衣，下身穿著緊身3分褲內搭，製造「下身失蹤」的運動風格，秀出一雙美腿，且她的雙腿不只纖細，看起來還很緊實，絲毫沒有一點贅肉，總體看來宋智孝幾乎是瘦回了巔峰狀態，體態相當纖細窈窕，私下模樣讓粉絲們紛紛讚：「喜歡自然的歐膩」、「智孝太漂亮了」、「頭髮長長了也好好看。」

宋智孝一直以來都保持著姣好狀態，但也曾為戲更積極瘦身，以符合角色形象，宋智孝曾經分享自己在瘦身方面的秘訣：首先，晚上6點後不進食，再來是多喝濃茶，除了是她自己的喜好外，攝取咖啡因與兒茶素，能幫助降低脂肪囤積，還能提升新陳代謝；其中比較需要堅定意志力才能達成的是，宋智孝每天都會跑步10公里，這也是她能瘦得健康的關鍵。

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