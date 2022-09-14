好神拖轉型「灰白簡約」文青風　招牌紫色不見了

▲好神拖換新裝，走文青清新風，質感大升級。（圖／花仙子、台隆手創館提供）

記者蔡惠如／綜合報導

受到許多居家清掃人士歡迎的免擰水拖把「好神拖」，近期推出灰白配色的簡約時尚外型，以往搶眼的招牌紫色不見了，少了顯眼的亮色外觀，更能融入居家裝潢，搭配省力雙渦輪旋轉的新設計，號稱可創造比擬洗衣機產生的渦輪水流清潔效果，還可搭配去污錠提升潔淨力。

可以賣到朗朗上口的拖把「好神拖」，近期推出升級版「省力雙渦輪旋轉拖把」新品，在水桶內加上可拆卸的「3D專利洗滌柱」扣連拖把，搭配回彈設計，能讓使用者按壓就能清潔拖布，透過洗滌柱與拖把高速旋轉產生的雙驅動能，號稱可產生比擬洗衣機般的超廣角環繞水流，讓布條舒展髒污能清洗比以往更乾淨。

而現代人生活空間小，家中裝潢仍以簡約為主流，省力雙渦輪旋轉拖把的好神拖系列採用淺灰搭配白色設計，水桶外型也變得方正清爽，淡化清潔拖把在家中的視覺比重，更容易融入居家裝潢，即起上市優惠期間，首波加贈限量杜松麝香香氛盒，內有緩釋去污錠，業者強調不只能讓拖布乾淨，還能具殺菌功能，單支售價1,089元。

同樣走灰白風格設計的，還有台隆手創館近期適逢百貨周年慶檔期，主打商品之一的sOlac手持除蟎吸塵器，具有3重過濾設計，可改善環境致敏源密度，每分鐘高達8,000次高頻拍打，號稱可吸除深層塵蟎，搭配UV-C紫外線殺菌功能，尺寸小也方便收納，原價售價2,480元，特價1,980元。

台隆手創館表示，搭配各百貨周年慶，優惠期間單筆消費滿1,000元，就送「LIFE PLUS多功能收納籃」；單筆消費滿2,000元贈200元抵用券。此外，即起至12月底，於台隆手創館實體門市單筆消費滿3,000元，還可抽北海道雙人來回機票。